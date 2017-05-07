Сборная России не испытала проблем в игре с итальянцами

Во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой россияне разгромили команду Италии со счётом 10:1.

Дубль в этот день у нас сделали Сергей Андропов (10-я минута и 59-я), Владислав Наместников (36, 46), Артемий Панарин (37, 51), по разу отличились Евгений Дадонов (19), Никита Кучеров (25), Сергей Плотников (44) и Сергей Мозякин (46). Гол престижа записал свой бомбардирский список Томассо Траверса (24-я).

С таким крупным счётом россияне ещё не обыгрывали итальянскую сборную на мировых первенствах.

8 мая подопечные Олега Знарка сыграют со сборной Германии.

РАСПИСАНИЕ ИГР

5 мая 2017, пятница

17.15, группа «А» Швеция 1:2 Б РОССИЯ

17.15, группа «Б», Финляндия 3:2 Беларусь

21.15, группа «А», США 1:2 Германия

21.15, группа «Б», Чехия 1:4 Канада

6 мая 2017, суббота

13.15, группа «А», Латвия 3:0 Дания

13.15, группа «Б», Швейцария 5:4Б Словения

17.15, группа «А» Словакия 3:2 Италия

17.15, группа «Б», Беларусь 1:6 Чехия

21.15, группа «А» Германия 2:7 Швеция

21.15, группа «Б», Норвегия 3:2 Франция

7 мая 2017, воскресенье

13.15, группа «А» Италия 1:10 РОССИЯ

13.15, группа «Б», Словения 2:7 Канада

17.15, группа «А», США -:- Дания

17.15, группа «Б», Финляндия -:- Франция

21.15, группа «А», Латвия -:- Словакия

21.15, группа «Б», Норвегия -:- Швейцария

8 мая 2017, понедельник

17.15, группа «А» Германия -:- РОССИЯ

17.15, группа «Б», Беларусь -:- Канада

21.15, группа «А», США -:- Швеция

21.15, группа «Б», Финляндия -:- Чехия

9 мая 2017, вторник

17.15, группа «А» Италия -:- Латвия

17.15, группа «Б», Словения -:- Норвегия

21.15, группа «А» Словакия -:- Дания

21.15, группа «Б», Швейцария -:- Франция

10 мая 2017, среда

17.15, группа «А», США -:- Италия

17.15, группа «Б», Швейцария -:- Беларусь

21.15, группа «А» Словакия -:- Германия

21.15, группа «Б», Финляндия -:- Словения

11 мая 2017, четверг

17.15, группа «А», РОССИЯ -:- Дания

17.15, группа «Б», Чехия -:- Норвегия

21.15, группа «А» Швеция -:- Латвия

21.15, группа «Б», Канада -:- Франция

12 мая 2017, пятница

17.15, группа «А» Швеция -:- Италия

17.15, группа «Б», Чехия -:- Словения

21.15, группа «А» Дания -:- Германия

21.15, группа «Б», Франция -:- Беларусь

13 мая 2017, суббота

13.15, группа «А», Латвия -:- США

13.15, группа «Б», Норвегия -:- Финляндия

17.15, группа «А», РОССИЯ -:- Словакия

17.15, группа «Б», Словения -:- Беларусь

21.15, группа «А» Италия -:- Германия

21.15, группа «Б», Канада -:- Швейцария

14 мая 2017, воскресенье

17.15, группа «А» Словакия -:- США

17.15, группа «Б», Франция -:- Чехия

21.15, группа «А» Дания -:- Швеция

21.15, группа «Б», Швейцария -:- Финляндия

15 мая 2017, понедельник

17.15, группа «А» Дания -:- Италия

17.15, группа «Б», Канада -:- Норвегия

21.15, группа «А», РОССИЯ -:- Латвия

21.15, группа «Б», Франция -:- Словения

16 мая 2017, вторник

13.15, группа «А» Швеция -:- Словакия

13.15, группа «Б», Беларусь -:- Норвегия

17.15, группа «А», РОССИЯ -:- США

17.15, группа «Б», Чехия -:- Швейцария

21.15, группа «А» Германия -:- Латвия

21.15, группа «Б», Канада -:- Финляндия

18 мая 2017, четверг

17.15, четвертьфинал -:-

17.15, четвертьфинал -:-

21.15, четвертьфинал -:-

21.15, четвертьфинал -:-

20 мая 2017, суббота

16.15, полуфинал -:-

20.15, полуфинал -:-

21 мая 2017, воскресенье

17.15, матч за третье место -:-

21.45, ФИНАЛ -:-

Указанное время начала матчей — московское.

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