Сборная России не испытала проблем в игре с итальянцами

07.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой россияне разгромили команду Италии со счётом 10:1.

Дубль в этот день у нас сделали Сергей Андропов (10-я минута и 59-я), Владислав Наместников (36, 46), Артемий Панарин (37, 51), по разу отличились Евгений Дадонов (19), Никита Кучеров (25), Сергей Плотников (44) и Сергей Мозякин (46). Гол престижа записал свой бомбардирский список Томассо Траверса (24-я).

С таким крупным счётом россияне ещё не обыгрывали итальянскую сборную на мировых первенствах.

8 мая подопечные Олега Знарка сыграют со сборной Германии.

  

РАСПИСАНИЕ ИГР

5 мая 2017, пятница

17.15, группа «А» Швеция   1:2 Б   РОССИЯ

17.15, группа «Б», Финляндия   3:2   Беларусь

21.15, группа «А», США   1:2   Германия

21.15, группа «Б», Чехия   1:4   Канада

 

6 мая 2017, суббота

13.15, группа «А», Латвия   3:0   Дания

13.15, группа «Б», Швейцария   5:4Б   Словения

17.15, группа «А» Словакия   3:2   Италия

17.15, группа «Б», Беларусь   1:6   Чехия

21.15, группа «А» Германия   2:7    Швеция

21.15, группа «Б», Норвегия    3:2   Франция

 

7 мая 2017, воскресенье

13.15, группа «А» Италия   1:10   РОССИЯ

13.15, группа «Б», Словения   2:7   Канада

17.15, группа «А», США -:- Дания

17.15, группа «Б», Финляндия -:- Франция

21.15, группа «А», Латвия -:- Словакия

21.15, группа «Б», Норвегия -:- Швейцария 

8 мая 2017, понедельник

17.15, группа «А» Германия -:- РОССИЯ

17.15, группа «Б», Беларусь -:- Канада

21.15, группа «А», США -:- Швеция

21.15, группа «Б», Финляндия -:- Чехия

 

9 мая 2017, вторник

17.15, группа «А» Италия -:- Латвия

17.15, группа «Б», Словения -:- Норвегия

21.15, группа «А» Словакия -:- Дания

21.15, группа «Б», Швейцария -:- Франция

 

10 мая 2017, среда

17.15, группа «А», США -:- Италия

17.15, группа «Б», Швейцария -:- Беларусь

21.15, группа «А» Словакия -:- Германия

21.15, группа «Б», Финляндия -:- Словения

 

11 мая 2017, четверг

17.15, группа «А», РОССИЯ -:- Дания

17.15, группа «Б», Чехия -:- Норвегия

21.15, группа «А» Швеция -:- Латвия

21.15, группа «Б», Канада -:- Франция

 

12 мая 2017, пятница

17.15, группа «А» Швеция -:- Италия

17.15, группа «Б», Чехия -:- Словения

21.15, группа «А» Дания -:- Германия

21.15, группа «Б», Франция -:- Беларусь

 

13 мая 2017, суббота

13.15, группа «А», Латвия -:- США

13.15, группа «Б», Норвегия -:- Финляндия

17.15, группа «А», РОССИЯ -:- Словакия

17.15, группа «Б», Словения -:- Беларусь

21.15, группа «А» Италия -:- Германия

21.15, группа «Б», Канада -:- Швейцария

 

14 мая 2017, воскресенье

17.15, группа «А» Словакия -:- США

17.15, группа «Б», Франция -:- Чехия

21.15, группа «А» Дания -:- Швеция

21.15, группа «Б», Швейцария -:- Финляндия

 

15 мая 2017, понедельник

17.15, группа «А» Дания -:- Италия

17.15, группа «Б», Канада -:- Норвегия

21.15, группа «А», РОССИЯ -:- Латвия

21.15, группа «Б», Франция -:- Словения

 

16 мая 2017, вторник

13.15, группа «А» Швеция -:- Словакия

13.15, группа «Б», Беларусь -:- Норвегия

17.15, группа «А», РОССИЯ -:- США

17.15, группа «Б», Чехия -:- Швейцария

21.15, группа «А» Германия -:- Латвия

21.15, группа «Б», Канада -:- Финляндия

 

18 мая 2017, четверг

17.15, четвертьфинал -:-

17.15, четвертьфинал -:-

21.15, четвертьфинал -:-

21.15, четвертьфинал -:-

 

20 мая 2017, суббота

16.15, полуфинал -:-

20.15, полуфинал -:-

 

21 мая 2017, воскресенье

17.15, матч за третье место -:-

 21.45, ФИНАЛ -:- 

Указанное время начала матчей — московское.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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