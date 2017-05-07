Сборная России не испытала проблем в игре с итальянцами

Во втором матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой россияне разгромили команду Италии со счётом 10:1.
Дубль в этот день у нас сделали Сергей Андропов (10-я минута и 59-я), Владислав Наместников (36, 46), Артемий Панарин (37, 51), по разу отличились Евгений Дадонов (19), Никита Кучеров (25), Сергей Плотников (44) и Сергей Мозякин (46). Гол престижа записал свой бомбардирский список Томассо Траверса (24-я).
С таким крупным счётом россияне ещё не обыгрывали итальянскую сборную на мировых первенствах.
8 мая подопечные Олега Знарка сыграют со сборной Германии.
РАСПИСАНИЕ ИГР
5 мая 2017, пятница
17.15, группа «А» Швеция 1:2 Б РОССИЯ
17.15, группа «Б», Финляндия 3:2 Беларусь
21.15, группа «А», США 1:2 Германия
21.15, группа «Б», Чехия 1:4 Канада
6 мая 2017, суббота
13.15, группа «А», Латвия 3:0 Дания
13.15, группа «Б», Швейцария 5:4Б Словения
17.15, группа «А» Словакия 3:2 Италия
17.15, группа «Б», Беларусь 1:6 Чехия
21.15, группа «А» Германия 2:7 Швеция
21.15, группа «Б», Норвегия 3:2 Франция
7 мая 2017, воскресенье
13.15, группа «А» Италия 1:10 РОССИЯ
13.15, группа «Б», Словения 2:7 Канада
17.15, группа «А», США -:- Дания
17.15, группа «Б», Финляндия -:- Франция
21.15, группа «А», Латвия -:- Словакия
21.15, группа «Б», Норвегия -:- Швейцария
8 мая 2017, понедельник
17.15, группа «А» Германия -:- РОССИЯ
17.15, группа «Б», Беларусь -:- Канада
21.15, группа «А», США -:- Швеция
21.15, группа «Б», Финляндия -:- Чехия
9 мая 2017, вторник
17.15, группа «А» Италия -:- Латвия
17.15, группа «Б», Словения -:- Норвегия
21.15, группа «А» Словакия -:- Дания
21.15, группа «Б», Швейцария -:- Франция
10 мая 2017, среда
17.15, группа «А», США -:- Италия
17.15, группа «Б», Швейцария -:- Беларусь
21.15, группа «А» Словакия -:- Германия
21.15, группа «Б», Финляндия -:- Словения
11 мая 2017, четверг
17.15, группа «А», РОССИЯ -:- Дания
17.15, группа «Б», Чехия -:- Норвегия
21.15, группа «А» Швеция -:- Латвия
21.15, группа «Б», Канада -:- Франция
12 мая 2017, пятница
17.15, группа «А» Швеция -:- Италия
17.15, группа «Б», Чехия -:- Словения
21.15, группа «А» Дания -:- Германия
21.15, группа «Б», Франция -:- Беларусь
13 мая 2017, суббота
13.15, группа «А», Латвия -:- США
13.15, группа «Б», Норвегия -:- Финляндия
17.15, группа «А», РОССИЯ -:- Словакия
17.15, группа «Б», Словения -:- Беларусь
21.15, группа «А» Италия -:- Германия
21.15, группа «Б», Канада -:- Швейцария
14 мая 2017, воскресенье
17.15, группа «А» Словакия -:- США
17.15, группа «Б», Франция -:- Чехия
21.15, группа «А» Дания -:- Швеция
21.15, группа «Б», Швейцария -:- Финляндия
15 мая 2017, понедельник
17.15, группа «А» Дания -:- Италия
17.15, группа «Б», Канада -:- Норвегия
21.15, группа «А», РОССИЯ -:- Латвия
21.15, группа «Б», Франция -:- Словения
16 мая 2017, вторник
13.15, группа «А» Швеция -:- Словакия
13.15, группа «Б», Беларусь -:- Норвегия
17.15, группа «А», РОССИЯ -:- США
17.15, группа «Б», Чехия -:- Швейцария
21.15, группа «А» Германия -:- Латвия
21.15, группа «Б», Канада -:- Финляндия
18 мая 2017, четверг
17.15, четвертьфинал -:-
17.15, четвертьфинал -:-
21.15, четвертьфинал -:-
21.15, четвертьфинал -:-
20 мая 2017, суббота
16.15, полуфинал -:-
20.15, полуфинал -:-
21 мая 2017, воскресенье
17.15, матч за третье место -:-
21.45, ФИНАЛ -:-
Указанное время начала матчей — московское.
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