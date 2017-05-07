Сегодня глава Хакасии лично поздравит ветеранов Великой Отечественной войны

Виктор Зимин с почетной миссией накануне Дня Победы отправился в Усть-Абаканский и Орджоникидзевский районы.

Сначала в Усть-Абаканском районе глава республики навестит ветерана Михаила Лещева. Затем в Орджоникидзевском районе оценит реконструкцию моста через реку Июс, откроет новый мемориал в селе Кожухово. Во время рабочей поездки Виктор Зимин также посетит отстроенные после апрельских пожаров 2015-го ФАП, дом культуры и школу, сообщил пресс-секретарь главы РХ Николай Денисов.

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