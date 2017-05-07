Синоптики пообещали воскресный шторм на территории Хакасии

07.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

7 мая в республике ожидаются грозы, возможен град, усиление ветра до 27 метров в секунду.

Непогода может способствовать ухудшению пожарной обстановки, поэтому МЧС России по Хакасии рекомендует тщательно соблюдать правила пожарной безопасности, быть предельно осторожными с огнем. На всей территории республики до сих пор действует особый противопожарный режим, во время которого запрещается разжигать костры и сжигать мусор. Не выбрасывайте окурки, воздержитесь от сжигания мусора и травы на приусадебных участках. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, советуют в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

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