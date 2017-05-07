В малом селе Хакасии открыли мемориал памяти воинов-освободителей

В деревне Кожухово Орджоникидзевского района на открытии мемориала, посвященного памяти воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, побывал Глава Хакасии Виктор Зимин.

Памятник, на котором увековечены имена 48 жителей села, павших на боях сражений в годы войны, установлен силами сотрудников минспорта Хакасии и спортивной школы «Ирбис». Глава Хакасии Виктор Зимин вместе с жителями деревни высадили рядом с мемориалом сосны в рамках акции «Лес Победы».

Затем торжественные мероприятия продолжились в начальной школе деревни Кожухово, где состоялось открытие мемориальной памятной доски жителю Орджоникидзевского района Григорию Семеновичу Елисееву, Герою Советского Союза, получившему это звание за героизм, проявленный при форсировании Днепра, сообщается на сайте правительства РХ.

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