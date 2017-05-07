В Хакасии открыли мост через реку Белый Июс

В торжественном открытии моста через реку Белый Июс в деревне Кожухово Орджоникидзевского района принял участие глава Хакасии Виктор Зимин.

В течение зимы строители заменили старые деревянные опоры моста, смонтировали новые пролеты, обновили тротуары и проезжую часть. На ремонт моста длиной более 80 метров республиканский бюджет выделил 17 миллионов рублей. Возле нового моста руководителя региона поприветствовали местные школьники в национальных костюмах и местные жители, которые тепло поблагодарили власти республики за эту работу. Главе Хакасии жители Кожухово доверили почетную миссию – первому пройти по мосту в населенный пункт. После этого жители деревни пригласили Виктора Зимина осмотреть новый фельдшерско-акушерский пункт, социо-культурный центр, а также принять участие в открытии памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте правительства РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







