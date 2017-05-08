В Абакане на заброшенном стадионе «Торпедо» школьника убило током

08.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сообщение о несчастном случае поступило в следственные органы 7 мая.

11-летний подросток и его приятель играли на территории ныне заброшенного спортивного объекта. Мальчик зашёл в незапертую трансформаторную будку и наступил на провод. Смерть ребёнка, по предварительным данным, наступила в результате удара электрическим током. Второй школьник не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Допрошены очевидцы происшествия, родственники погибшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хакасии.

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