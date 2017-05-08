200 школьников Хакасии вступили в ряды юнармии

08.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня в культурно-досуговом центре воинской части подростки из Абакана, Абазы, Черногорска, Сорска и всех районов республики приняли присягу.

Флаг движения юнармейцев в Хакасию передал начальник ЦСКА, полковник Михаил Барышев. Школьники поклялись соблюдать устав, быть честными, любить Родину, вести здоровый образ жизни, защищать слабых. С вступлением в ряды юнариейцев ребят поздравили глава Хакасии Виктор Зимин и председатель Верховного Совета РХ Владимир Штыгашев. Затем они вручили юнармейцам отличительные значки, возложили цветы к мемориалу воинам пятой отдельной железнодорожной Познанский Краснознамённой бригады, павшим в Великой Отечественной войне. 

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