На реках Хакасии отмечен подъём воды

Специалисты отмечают, вторая волна паводка проходит в рамках прогноза, до достижения опасных отметок имеются значительные запасы.

Уровень воды на реке Абакан в районе Абазы составляет 275 см (+65 см за сутки, критическая отметка – 490 см), Райкова – 609 см (+37 см, критическая отметка – 958 см), Абакана – 234 см (+23 см, критическая отметка – 550 см). На малых реках также отмечен подъем воды, сообщили в Управлении по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ.

Для приема звонков от граждан в Хакасии по поводу гидрологической ситуации в муниципальных образованиях круглосуточно работают единые дежурно-диспетчерские службы:

ЕДДС г. Абакана – 8 (3902) 22-41-64; 004;

ЕДДС г. Черногорска – 8 (39031) 2-59-51;

ЕДДС г. Саяногорска – 8 (39042) 2-11-97;

ЕДДС г. Абазы – 8 (39047) 2-48-52;

ЕДДС г. Сорска – 8 (39032) 3-27-44;

ЕДДС Алтайского р-на – 8 (39041) 2-16-41;

ЕДДС Аскизского р-на – 8 (39045) 9-23-04;

ЕДДС Боградского р-на – 8 (39034) 9-11-77;

ЕДДС Бейского р-на – 8 (39044) 3-00-09;

ЕДДС Орджоникидзевского р-на – 8 (39036) 2-24-164

ЕДДС Таштыпского р-на – 8 (39046) 2-21-01;

ЕДДС Ширинского р-на – 8 (39035) 9-11-06;

ЕДДС Усть-Абаканского р-на – 8 (39032) 2-15-09.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Хакасии – 8 (3902) 299-233.

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