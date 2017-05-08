На реках Хакасии отмечен подъём воды

Специалисты отмечают, вторая волна паводка проходит в рамках прогноза, до достижения опасных отметок имеются значительные запасы.
Уровень воды на реке Абакан в районе Абазы составляет 275 см (+65 см за сутки, критическая отметка – 490 см), Райкова – 609 см (+37 см, критическая отметка – 958 см), Абакана – 234 см (+23 см, критическая отметка – 550 см). На малых реках также отмечен подъем воды, сообщили в Управлении по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ.
Для приема звонков от граждан в Хакасии по поводу гидрологической ситуации в муниципальных образованиях круглосуточно работают единые дежурно-диспетчерские службы:
ЕДДС г. Абакана – 8 (3902) 22-41-64; 004;
ЕДДС г. Черногорска – 8 (39031) 2-59-51;
ЕДДС г. Саяногорска – 8 (39042) 2-11-97;
ЕДДС г. Абазы – 8 (39047) 2-48-52;
ЕДДС г. Сорска – 8 (39032) 3-27-44;
ЕДДС Алтайского р-на – 8 (39041) 2-16-41;
ЕДДС Аскизского р-на – 8 (39045) 9-23-04;
ЕДДС Боградского р-на – 8 (39034) 9-11-77;
ЕДДС Бейского р-на – 8 (39044) 3-00-09;
ЕДДС Орджоникидзевского р-на – 8 (39036) 2-24-164
ЕДДС Таштыпского р-на – 8 (39046) 2-21-01;
ЕДДС Ширинского р-на – 8 (39035) 9-11-06;
ЕДДС Усть-Абаканского р-на – 8 (39032) 2-15-09.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Хакасии – 8 (3902) 299-233.
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