Сборная России обыграла команду Германии

Это был третий матч группового этапа на чемпионате мира по хоккею с шайбой.

Уже в первом периоде стало ясно, что россияне одержат убедительную победу. На 2-й минуте открыл счёт Вадим Шипачёв. А через какое-то время получил травму головы (есть подозрение на сотрясение мозга) капитан нашей команды Сергей Мозякин. За нарушение правил Патрик Хагер был удалён до конца матча. И вот тут-то, в меньшинстве, немцы не выдержали натиска россиян, пропустив дважды. У нас отличились Вадим Шипачёв (18) и Сергей Плотников (19).

Второй период тоже прошёл под диктовку подопечных Олега Знарка. Счёт 5:0 сделали два Никиты – Гусев (32) и Кучеров (36), который в третьем периоде не дал сборной Германии почувствовать вкус победы. Дело в том, что Брукс Мацек (46) и Филип Гогулла (49) за довольно короткий период времени подсократили разрыв в счёте. И вот здесь гол Никиты Кучерова (52) вернул нашего соперника с небес на землю. Правда, он не стал последним в матче, потому как Фредерик Тиффельс под самый занавес забросил третью шайбу в наши ворота. 6:3.

РАСПИСАНИЕ ИГР

5 мая 2017, пятница

17.15, группа «А» Швеция 1:2 Б РОССИЯ

17.15, группа «Б», Финляндия 3:2 Беларусь

21.15, группа «А», США 1:2 Германия

21.15, группа «Б», Чехия 1:4 Канада

6 мая 2017, суббота

13.15, группа «А», Латвия 3:0 Дания

13.15, группа «Б», Швейцария 5:4Б Словения

17.15, группа «А» Словакия 3:2 Италия

17.15, группа «Б», Беларусь 1:6 Чехия

21.15, группа «А» Германия 2:7 Швеция

21.15, группа «Б», Норвегия 3:2 Франция

7 мая 2017, воскресенье

13.15, группа «А» Италия 1:10 РОССИЯ

13.15, группа «Б», Словения 2:7 Канада

17.15, группа «А», США 7:2 Дания

17.15, группа «Б», Финляндия 1:5 Франция

21.15, группа «А», Латвия 3:1 Словакия

21.15, группа «Б», Норвегия 0:3 Швейцария

8 мая 2017, понедельник

17.15, группа «А» Германия 3:6 РОССИЯ

17.15, группа «Б», Беларусь 0:6 Канада

21.15, группа «А», США -:- Швеция

21.15, группа «Б», Финляндия -:- Чехия

9 мая 2017, вторник

17.15, группа «А» Италия -:- Латвия

17.15, группа «Б», Словения -:- Норвегия

21.15, группа «А» Словакия -:- Дания

21.15, группа «Б», Швейцария -:- Франция

10 мая 2017, среда

17.15, группа «А», США -:- Италия

17.15, группа «Б», Швейцария -:- Беларусь

21.15, группа «А» Словакия -:- Германия

21.15, группа «Б», Финляндия -:- Словения

11 мая 2017, четверг

17.15, группа «А», РОССИЯ -:- Дания

17.15, группа «Б», Чехия -:- Норвегия

21.15, группа «А» Швеция -:- Латвия

21.15, группа «Б», Канада -:- Франция

12 мая 2017, пятница

17.15, группа «А» Швеция -:- Италия

17.15, группа «Б», Чехия -:- Словения

21.15, группа «А» Дания -:- Германия

21.15, группа «Б», Франция -:- Беларусь

13 мая 2017, суббота

13.15, группа «А», Латвия -:- США

13.15, группа «Б», Норвегия -:- Финляндия

17.15, группа «А», РОССИЯ -:- Словакия

17.15, группа «Б», Словения -:- Беларусь

21.15, группа «А» Италия -:- Германия

21.15, группа «Б», Канада -:- Швейцария

14 мая 2017, воскресенье

17.15, группа «А» Словакия -:- США

17.15, группа «Б», Франция -:- Чехия

21.15, группа «А» Дания -:- Швеция

21.15, группа «Б», Швейцария -:- Финляндия

15 мая 2017, понедельник

17.15, группа «А» Дания -:- Италия

17.15, группа «Б», Канада -:- Норвегия

21.15, группа «А», РОССИЯ -:- Латвия

21.15, группа «Б», Франция -:- Словения

16 мая 2017, вторник

13.15, группа «А» Швеция -:- Словакия

13.15, группа «Б», Беларусь -:- Норвегия

17.15, группа «А», РОССИЯ -:- США

17.15, группа «Б», Чехия -:- Швейцария

21.15, группа «А» Германия -:- Латвия

21.15, группа «Б», Канада -:- Финляндия

18 мая 2017, четверг

17.15, четвертьфинал -:-

17.15, четвертьфинал -:-

21.15, четвертьфинал -:-

21.15, четвертьфинал -:-

20 мая 2017, суббота

16.15, полуфинал -:-

20.15, полуфинал -:-

21 мая 2017, воскресенье

17.15, матч за третье место -:-

21.45, ФИНАЛ -:-

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