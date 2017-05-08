Сборная России обыграла команду Германии

Это был третий матч группового этапа на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Уже в первом периоде стало ясно, что россияне одержат убедительную победу. На 2-й минуте открыл счёт Вадим Шипачёв. А через какое-то время получил травму головы (есть подозрение на сотрясение мозга) капитан нашей команды Сергей Мозякин. За нарушение правил Патрик Хагер был удалён до конца матча. И вот тут-то, в меньшинстве, немцы не выдержали натиска россиян, пропустив дважды. У нас отличились Вадим Шипачёв (18) и Сергей Плотников (19).
Второй период тоже прошёл под диктовку подопечных Олега Знарка. Счёт 5:0 сделали два Никиты – Гусев (32) и Кучеров (36), который в третьем периоде не дал сборной Германии почувствовать вкус победы. Дело в том, что Брукс Мацек (46) и Филип Гогулла (49) за довольно короткий период времени подсократили разрыв в счёте. И вот здесь гол Никиты Кучерова (52) вернул нашего соперника с небес на землю. Правда, он не стал последним в матче, потому как Фредерик Тиффельс под самый занавес забросил третью шайбу в наши ворота. 6:3.
РАСПИСАНИЕ ИГР
5 мая 2017, пятница
17.15, группа «А» Швеция 1:2 Б РОССИЯ
17.15, группа «Б», Финляндия 3:2 Беларусь
21.15, группа «А», США 1:2 Германия
21.15, группа «Б», Чехия 1:4 Канада
6 мая 2017, суббота
13.15, группа «А», Латвия 3:0 Дания
13.15, группа «Б», Швейцария 5:4Б Словения
17.15, группа «А» Словакия 3:2 Италия
17.15, группа «Б», Беларусь 1:6 Чехия
21.15, группа «А» Германия 2:7 Швеция
21.15, группа «Б», Норвегия 3:2 Франция
7 мая 2017, воскресенье
13.15, группа «А» Италия 1:10 РОССИЯ
13.15, группа «Б», Словения 2:7 Канада
17.15, группа «А», США 7:2 Дания
17.15, группа «Б», Финляндия 1:5 Франция
21.15, группа «А», Латвия 3:1 Словакия
21.15, группа «Б», Норвегия 0:3 Швейцария
8 мая 2017, понедельник
17.15, группа «А» Германия 3:6 РОССИЯ
17.15, группа «Б», Беларусь 0:6 Канада
21.15, группа «А», США -:- Швеция
21.15, группа «Б», Финляндия -:- Чехия
9 мая 2017, вторник
17.15, группа «А» Италия -:- Латвия
17.15, группа «Б», Словения -:- Норвегия
21.15, группа «А» Словакия -:- Дания
21.15, группа «Б», Швейцария -:- Франция
10 мая 2017, среда
17.15, группа «А», США -:- Италия
17.15, группа «Б», Швейцария -:- Беларусь
21.15, группа «А» Словакия -:- Германия
21.15, группа «Б», Финляндия -:- Словения
11 мая 2017, четверг
17.15, группа «А», РОССИЯ -:- Дания
17.15, группа «Б», Чехия -:- Норвегия
21.15, группа «А» Швеция -:- Латвия
21.15, группа «Б», Канада -:- Франция
12 мая 2017, пятница
17.15, группа «А» Швеция -:- Италия
17.15, группа «Б», Чехия -:- Словения
21.15, группа «А» Дания -:- Германия
21.15, группа «Б», Франция -:- Беларусь
13 мая 2017, суббота
13.15, группа «А», Латвия -:- США
13.15, группа «Б», Норвегия -:- Финляндия
17.15, группа «А», РОССИЯ -:- Словакия
17.15, группа «Б», Словения -:- Беларусь
21.15, группа «А» Италия -:- Германия
21.15, группа «Б», Канада -:- Швейцария
14 мая 2017, воскресенье
17.15, группа «А» Словакия -:- США
17.15, группа «Б», Франция -:- Чехия
21.15, группа «А» Дания -:- Швеция
21.15, группа «Б», Швейцария -:- Финляндия
15 мая 2017, понедельник
17.15, группа «А» Дания -:- Италия
17.15, группа «Б», Канада -:- Норвегия
21.15, группа «А», РОССИЯ -:- Латвия
21.15, группа «Б», Франция -:- Словения
16 мая 2017, вторник
13.15, группа «А» Швеция -:- Словакия
13.15, группа «Б», Беларусь -:- Норвегия
17.15, группа «А», РОССИЯ -:- США
17.15, группа «Б», Чехия -:- Швейцария
21.15, группа «А» Германия -:- Латвия
21.15, группа «Б», Канада -:- Финляндия
18 мая 2017, четверг
17.15, четвертьфинал -:-
17.15, четвертьфинал -:-
21.15, четвертьфинал -:-
21.15, четвертьфинал -:-
20 мая 2017, суббота
16.15, полуфинал -:-
20.15, полуфинал -:-
21 мая 2017, воскресенье
17.15, матч за третье место -:-
21.45, ФИНАЛ -:-
Еще из этой рубрики: