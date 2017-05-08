Сборная России по хоккею обыграла Германию на ЧМ-2017

08.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сборная России по хоккею обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже. Встреча завершилась со счетом 6:3 (3:0, 2:0, 1:3) в пользу российских хоккеистов.

    Шайбы забросили Вадим Шипачев (втораяя, 18-я минуты), Сергей Плотников (19), Никита Гусев (32) и Никита Кучеров (36, 52), передает Р-Спорт.

Это была третья встреча сборных России и Германии за последние шесть лет. В 2011-м немцы выиграли в матче группового этапа – 2:0, в 2016-м сборная России победила в четвертьфинале – 4:1. 

Россияне с восемью очками лидируют в группе и 11 мая встретятся с командой Дании.

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