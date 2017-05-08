Спортсмены Хакасии встретились с олимпийскими чемпионами клуба ЦСКА

Сегодня в министерстве спорта РХ начальник Центрального спортивного клуба Армии Михаил Барышев, фехтовальщица Анна Сивкова, лучница Альбина Логинова и саночник Альберт Демченко рассказали тренерам республики и юным спортсменам о том, как добиться успеха.

Открывая встречу, руководитель администрации главы Хакасии Валерий Денщиков отметил, что за два года работы школы ЦСКА в Хакасии нашим ребятам удалось добиться хороших успехов во многих областях, будь то легкая атлетика, теннис или кикбоксинг.

- Сегодня мы оценили спортивные объекты на территории военного городка в Абакане, - продолжил диалог Михаил Барышев. - Крытый ледовый каток и бассейн готовы к тренировкам ребят школы ЦСКА, поэтому в ближайшее время клуб будет развивать в республике фигурное катание и плавание.

Олимпийские чемпионы посоветовали начинающим спортсменам ставить перед собой высокие цели, чтобы добиться успехов. Гости Хакасии отметили, что в последнее время представители нашей республики показывают хорошие результаты на соревнованиях всероссийского и европейского уровней. Здесь играют роль и упорство, и выдержка, и системные тренировки, и, конечно же, встречи с российскими чемпионами, которые стимулируют ребят идти к победам. В канун 9 Мая тренеры и спортсмены встретились с олимпийцами, членами ЦСКА Анной Сивковой, Альбертом Демченко и Альбиной Логиновой. Михаил Барышев сообщил, что встречи с чемпионами продолжатся, ко Дню России в Хакасию, возможно, приедет гимнастка Светлана Хоркина.

Завершилась встреча автограф-сессией. Хакасские спортсмены смогли не только сфотографироваться с олимпийцами и получить памятную открытку, но и задать мастерам спорта вопросы.

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