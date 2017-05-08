В Красноярском крае за сутки чуть не сгорели две деревни

08.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Спасатели ликвидировали крупные загорания в населенных пунктах Муратово Большемуртинского района и Абан Абанского района.

В Муратово горело восемь строений на площади в четыре тысячи квадратных метров. В тушении было задействовано 44 человека, 14 единиц техники, в том числе бульдозер, проводилась опашка территории. Подготовлен пункт временного размещения в доме культуры поселка Большая Мурта. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации возгорание носят техногенный характер. Распространению огня по деревянным строениям плотной застройки способствовал сильный ветер, сообщает Интерфакс.

Второй крупный пожар возник в поселке Абан. Там сгорели четыре жилых дома и надворные постройки, общая площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
59, за 0,323