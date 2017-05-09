Участники «Бессмертного полка» пронесли портреты прадедов через весь Абакан

Пятый год 9 Мая жители и гости республиканской столицы плечом к плечу ровным строем шествуют от спорткомплекса "Абакан" до Вечного огня в парке Победы. Тысячи людей сплотили события кровопролитной Отечественной войны, радость Великой Победы, гордость за подвиг предков.

С самого утра к стойкам регистрации в "Бессмертный полк" не пробиться. Длинные змейки очереди тянулись от входа в спорткомплекс до фонтана на площади перед СК "Абакан", а это несколько десятков метров. Каждый участник акции стремился записать деда в ряды "Бессмертного полка".

Во время ожидания горожане делились семейными историями. Предприниматель Владимир Калинин и его дочь, первоклассница Юлия, встали в строй впервые. Владимир, заинтересовавшись родословной, стал собирать информацию о прадедах, судьбы которых коснулась Великая Отечественная. Один из них - Георгий Катцин, уроженец Красноярского края, воевал в 1944-1945 годах на Украинском фронте, был награждён Орденом Славы. Информацию о прадеде Владимир нашёл на красноярском сайте, а вот фотографию для транспаранта взяли из семейного архива.

Члены семьи Кубецких-Величко приехали из Черногорска и Кемерова в Абакан, чтобы отметить 9 Мая. "Бессмертный полк" и семейная история объединили три поколения. В руках детей и внуков копии советского флага и плакаты с изображением родных.

- Это командир стрелкового взвода Георгий Артюхов, - рассказывает Альбина Величко. - До мобилизации работал пимокатом в деревне. Он погиб в 1945 году в Венгрии, посмертно награждён орденом Отечественной войны первой степени. С нами в бессмертном полку ещё один прадед - Егор Величко и дед - Николай Кубецкий.

Приветствуя граждан-однополчан, координатор акции "Бессмертный полк" Всеволод Пименов призвал всех посмотреть на прекрасное голубое небо и пышные облака, не таящие никакой опасности.

- А в годы войны наши предки, которые сегодня смотрят на нас с транспарантов, не могли без тревоги взглянуть вверх, откуда в любой момент могли спустить бомбы фашистские захватчики, - сказал он. - Каждый солдат - герой. А мы - потомки великих людей, отстоявших мир.

А вот и команда военного комиссара Абакана Сергея Егеря: "Шагом Победы, шагом славы, шагом памяти марш!". И колонна под звуки духового оркестра поплыла по центральному городскому проспекту. Маленький Дамир Ултургашев идёт в строю с двумя портретами - прадеда Гурия Побызакова, потерявшего на войне ногу и демобилизовавшегося в 1942 году, и дальнего родственника, полного кавалера Ордена Славы Михаила Побызакова. Мама рассказывает Дамиру о том, какой героический поступок совершили его предки, чтобы у всех людей на земле было мирное небо над головой. Рядом с Ултургашевыми в строю идут гости Хакасии, участники фестиваля "Ынырхас чоллары". Подростки из разных уголков России присоединились к грандиозному шествию, продемонстрировав, Победа ковалась всем советским народом, а потомки, спустя 72 года после окончания войны, помнят своих героев.

В первых рядах "Бессмертного полка" прошёл и мэр Абакана Николай Булакин. Он попросил участников акции не забывать, какой ценой досталась Победа, и помнить своих прадедов, ведь пока они живы в нашей памяти, они бессмертны.

Дойдя до парка Победы, участники акции установили портреты своих близких на специальные подставки, закрепив мысли о том, что настоящие герои и ныне с нами.

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