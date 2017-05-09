На Поклонной горе в Хакасии растянули огромную георгиевскую ленту

Несмотря на сильный ветер волонтёры всё-таки смогли провести республиканскую акцию "Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих".

Накануне днём на мемориальном комплексе, расположенном на горе Самохвал в Абакане, собрались сотни волонтёров, работников различных госучреждений и просто неравнодушных жителей, которые стали участниками акции. Пока шла подготовка к мероприятию, гости слушали радиоконцерт: транслировались военные песни. В это время помощники организаторов раздавали людям белые шары и голубей из бумаги. на которых все желающие написали послания ветеранам Великой Отечественной войны. Эти письма сегодня дойдут до адресатов на празднике в честь Дня Победы.

Также волонтёры раздали участникам акции слова песни М. Бернеса "Журавли". Все пришедшие на Поклонную гору хором исполнили это произведение. Помогали профессиональные хоровые коллективы, а воспитанники интерната для слабослышащих детей пели жестами.

Затем на горе попытались растянуть огромную георгиевскую ленту. Задумка чуть было не провалилась из-за сильного ветра. Волонтёров, которые несли куски ткани, буквально сдувало в разные стороны. Но ребята смогли выполнить задание, а георгиевская лента получилась "живой": красиво развивалась на ветру.

Акцию "Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих" планировалось снять с воздуха, но, опять же из-за непогоды, этого не получилось. Не удалось растянуть шары в виде лучей. Организаторы говорят, сделали только 40 процентов от задуманного. Но, всё-таки акция получилась очень трогательная и душевная. Каждый участник смог сказать спасибо ветеранам через бумажные послания, а также запустить в небо шары в память о тех, кто защищал Родину.

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