Перевозчики Абакана повысили цену за проезд в автобусе

09.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В прошлом году некоторые коммерсанты возили участников «Бессмертного полка» бесплатно, в этом году перевозчики сделали пассажирам другой «подарок» - повысили цену за проезд до 18 рублей.

 

 

Билет подорожал  на два рубля на  маршруте 10н, 3н, 18 и других, ряд  предпринимателей возят пассажиров по прежней цене  – по 16 рублей.  В ответ на  упреки  пассажирки с портретом героического предка  в руках  кондуктор  автобуса, работающего на рейсе 10н, сказала:

- Все дорожает.

- Да,  только зарплата не растет.

- И у нас не растет.

Предприниматель  - владелец автобуса поднял цену за проезд неделю назад.  Постепенно к нему присоединяются другие.

-  В течение месяца   все поднимут  цену, - поделилась информацией кондуктор.

В прошлом году  черногорские  перевозчики  одновременно  увеличили стоимость проезда. Антимонопольная служба  обвинила их в сговоре  и оштрафовала.  Теперь предприниматели действуют аккуратнее.  Государство  цены  на рынке пассажирских перевозок не контролирует. Законодательство позволяет    перевозчикам на коммерческих рейсах самостоятельно устанавливать  стоимость проезда.

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