Перевозчики Абакана повысили цену за проезд в автобусе

В прошлом году некоторые коммерсанты возили участников «Бессмертного полка» бесплатно, в этом году перевозчики сделали пассажирам другой «подарок» - повысили цену за проезд до 18 рублей.

Билет подорожал на два рубля на маршруте 10н, 3н, 18 и других, ряд предпринимателей возят пассажиров по прежней цене – по 16 рублей. В ответ на упреки пассажирки с портретом героического предка в руках кондуктор автобуса, работающего на рейсе 10н, сказала:

- Все дорожает.

- Да, только зарплата не растет.

- И у нас не растет.

Предприниматель - владелец автобуса поднял цену за проезд неделю назад. Постепенно к нему присоединяются другие.

- В течение месяца все поднимут цену, - поделилась информацией кондуктор.

В прошлом году черногорские перевозчики одновременно увеличили стоимость проезда. Антимонопольная служба обвинила их в сговоре и оштрафовала. Теперь предприниматели действуют аккуратнее. Государство цены на рынке пассажирских перевозок не контролирует. Законодательство позволяет перевозчикам на коммерческих рейсах самостоятельно устанавливать стоимость проезда.

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