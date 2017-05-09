Посмотреть на парад в Абакане пришли тысячи людей

Дети и взрослые, старые и молодые, люди всех возрастов заняли Первомайскую площадь, чтобы увидеть торжественный парад посвященный 72-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Всё торжественное мероприятие транслировалось на двух огромных экранах размещенных по краям площади. Масштаб события передавали и квадрокоптеры зависшие над парадом и транслировавшие общую панораму площади вниз на большие экраны.

- Сегодня мы воздаем особые почести нашим ветеранам. Людям, которые всегда будут служить для нас примером того, как нужно служить Родине, быть готовыми защищать её до последней капли крови, - обратился к участникам Великой Отечественной войны глава Хакасии Виктор Зимин.

- Нам всегда нужно помнить, что из 51 миллиона жертв Второй мировой войны, почти 27 миллионов жизней отдали граждане Советского Союза. 69 тысяч бойцов отправила на фронт Республика Хакасия. Не вернулись с полей сражений 30 тысяч наших земляков. Для трехсоттысячной Хакасии того времени, это потери сопоставимые с жертвами Белоруссии, которая оказалась в центре трагических событий, - напомнил собравшимся скорбную статистику председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев.

Площадь замерла в минуте молчания.

А после начался парад участниками которого стали представители всех военных частей и силовых структур несущих службу в Хакасии.

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