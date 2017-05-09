Путин: Трагедию Второй мировой не удалось предотвратить из-за разобщенности народов

Трагедию Второй мировой войны не удалось предотвратить из-за разобщенности народов, свободу Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши деды и прадеды, заявил президент, верховный главнокомандующий Владимир Путин на параде Победы в Москве.

Чудовищную трагедию Второй мировой войны не удалось предотвратить из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира, заявил глава российского государства.

«Это позволило нацистам присвоить себе право решать судьбу других народов, развязать самую жестокую, кровавую войну, поработить, поставить на службу своим смертоносным целям почти все европейские страны», – заявил Путин.Глава российского государства подчеркнул, что нет, не было и не будет силы, которая могла бы поработить российский народ, который стоял насмерть, защищая родную землю.

По словам Путина, российский народ «совершил, казалось бы, невозможное – развернул назад кровавое колесо Второй Мировой войны, погнал врага оттуда, куда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм, положил конец его зверствам».

«И мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», – добавил он.Вооруженные силы России готовы отразить любую угрозу, подчеркнул президент, отметив, что для борьбы с терроризмом требуется консолидация всего мирового сообщества.

«Уроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными», – сказал глава государства, подчеркнув, что «сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал».

Путин отметил, что российский солдат сегодня, как и во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей Родины и своего народа, ветеранам никогда не будет за них стыдно.

Когда Путин завершил речь, зазвучал гимн России.

Перед тем, как Путин начал обращение, министр обороны Сергей Шойгу объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих, стоящих в строю на Красной площади. «Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», – приветствовал расчеты министр. Военные ответили троекратным «Ура!».

После этого автомобиль Шойгу направился к центральной трибуне. Министр доложил Путину о готовности войск к параду.

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