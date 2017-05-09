Сегодня рано утром в аэропорту «Абакан» звучали военные песни

09.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

9 мая аэропорт Абакана встречал и провожал гостей праздничным концертом артистов Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова.

 

 

Под сводами воздушной гавани звучали «Смуглянка», «Катюша», «Огонёк», «Синий платочек», «Тучи в голубом» и другие песни военных лет, рассказали в министерстве культуры Хакасии.

- Эта добрая традиция - в День Победы провожать и встречать самолёты - зародилась три года назад, когда отправляли наших фронтовиков в Москву для участия в Параде Победы на Красной Площади. В такой святой праздник быть вместе с народом для нас -  большая честь, - рассказала артистка филармонии Зинаида Аршанова.

Теперь каждый год девятого мая передвижная концертная бригада филармонии в составе  Зинаиды Аршановой и  Владимира Графа первыми поздравляет гостей и жителей нашей республики с праздником Победы. Пассажиры рейса Москва-Абакан с удовольствием слушали артистов и даже подпевали им.

- Нам очень приятно, что мы самые первые поздравили людей с Праздником Победы! С самого утра создали хорошее настроение, все улыбаются, поздравляют друг друга и нас, аплодируют,  – рассказал Евгений Граф.

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