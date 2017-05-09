В Абакане на Первомайской площади сегодня прошел финал конкурса «Синий платочек»

09.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Организовал первый народный республиканский конкурс «Синий платочек» телеканал РТС при поддержке министерства культуры Хакасии.

 

 

 Около пятисот  жителей Хакасии приняли участие  в отборе, в финал после кастинга вышли  35  самых талантливых вокалистов и чтецов.  Они представили всю географию республики.   Вместе с исполнителями   самые любимые и всем знакомые песни военных лет пели присутствующие на Первомайской площади. На экраны вместе с хроникой военных лет выводились  тексты песен. Конкурс стал народным караоке.  Концерт транслировал  канал  РТС  в прямом эфире.  Первый блин не вышел комом.   Вокал, исполнительское мастерство были на  хорошем уровне.  Конкурс открыл новые таланты.  И это был не просто концерт, состоящий из песен и стихов, чувствовалась крепкая рука  талантливого режиссера. Совместные номера объединяли  разные населенные пункты и разные поколения.  «Катюшу» пели девочки   из Абакана,  Саяногорска, села Берикчуль, Зеленое. Стихи о войне  читал самый младший участник концерта Родион Гапончик, налегавший на букву «р», потому что недавно научился ее произносить, и  Артур Петрушин,  который  «не был на войне,  родился в 35-м» - это строки из его пронзительного авторского произведения.   Зрители увидели  жестовую песню «Журавли» в исполнении Никиты Тихонова.  Ведущая  концерта,  автор телевизионного поискового проекта РТС  Наталья Ахпашева вручила  потомкам  своего однофамильца  Митрофана Ахпашева наградные документы деда и прадеда.  Самодеятельным  исполнителям помогали творческие коллективы Хакасии – солдатский хор, хор «Каданс», ансамбль «Звоны» и другие.  Открытием стала   Анастасия Себелева из далекой деревни Кобяково  Орджоникидзевского района  с песней «Выйду ночью в поле с конем». У девушки завидные вокальные данные.

- Мне нравится, что дети читают стихи о войне. Нравится, что  есть в программе жестовое пение. Люди выступают разные, номера разные.  Они не артисты, поют, как чувствуют. Их объединяет песня. Придуман конкурс удачно. Можно повторить, например, на День города, - поделилась своим мнением активно подпевающая  Елена Травкина.

 Действительно, исполнителей объединяет песня.   Большинство и до этого конкурса активно выступали. Бурильщик из села Солнечное  Петр Шадрин  в конкурсе патриотической песни Усть-Абаканского района уже  четыре года занимает первое место.

-  У меня  дедушка воевал, дядя. Оба были ранены,  дядя  с фронта без ноги пришел, - рассказал Петр.

   На  Первомайской площади были  люди разных возрастов.  Песне «Темная ночь» активнее подпевали   представители  старшего поколения», «Кукушке»  Виктора Цоя – молодые. И все дружно пели «Катюшу». К вечеру  температура  воздуха упала, но холод не разогнал зрителей, а заставил активнее маршировать под «Три танкиста» и плясать под «Смуглянку».

 

 

 

 

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