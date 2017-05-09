В Абакане на Первомайской площади сегодня прошел финал конкурса «Синий платочек»

Организовал первый народный республиканский конкурс «Синий платочек» телеканал РТС при поддержке министерства культуры Хакасии.

Около пятисот жителей Хакасии приняли участие в отборе, в финал после кастинга вышли 35 самых талантливых вокалистов и чтецов. Они представили всю географию республики. Вместе с исполнителями самые любимые и всем знакомые песни военных лет пели присутствующие на Первомайской площади. На экраны вместе с хроникой военных лет выводились тексты песен. Конкурс стал народным караоке. Концерт транслировал канал РТС в прямом эфире. Первый блин не вышел комом. Вокал, исполнительское мастерство были на хорошем уровне. Конкурс открыл новые таланты. И это был не просто концерт, состоящий из песен и стихов, чувствовалась крепкая рука талантливого режиссера. Совместные номера объединяли разные населенные пункты и разные поколения. «Катюшу» пели девочки из Абакана, Саяногорска, села Берикчуль, Зеленое. Стихи о войне читал самый младший участник концерта Родион Гапончик, налегавший на букву «р», потому что недавно научился ее произносить, и Артур Петрушин, который «не был на войне, родился в 35-м» - это строки из его пронзительного авторского произведения. Зрители увидели жестовую песню «Журавли» в исполнении Никиты Тихонова. Ведущая концерта, автор телевизионного поискового проекта РТС Наталья Ахпашева вручила потомкам своего однофамильца Митрофана Ахпашева наградные документы деда и прадеда. Самодеятельным исполнителям помогали творческие коллективы Хакасии – солдатский хор, хор «Каданс», ансамбль «Звоны» и другие. Открытием стала Анастасия Себелева из далекой деревни Кобяково Орджоникидзевского района с песней «Выйду ночью в поле с конем». У девушки завидные вокальные данные.

- Мне нравится, что дети читают стихи о войне. Нравится, что есть в программе жестовое пение. Люди выступают разные, номера разные. Они не артисты, поют, как чувствуют. Их объединяет песня. Придуман конкурс удачно. Можно повторить, например, на День города, - поделилась своим мнением активно подпевающая Елена Травкина.

Действительно, исполнителей объединяет песня. Большинство и до этого конкурса активно выступали. Бурильщик из села Солнечное Петр Шадрин в конкурсе патриотической песни Усть-Абаканского района уже четыре года занимает первое место.

- У меня дедушка воевал, дядя. Оба были ранены, дядя с фронта без ноги пришел, - рассказал Петр.

На Первомайской площади были люди разных возрастов. Песне «Темная ночь» активнее подпевали представители старшего поколения», «Кукушке» Виктора Цоя – молодые. И все дружно пели «Катюшу». К вечеру температура воздуха упала, но холод не разогнал зрителей, а заставил активнее маршировать под «Три танкиста» и плясать под «Смуглянку».

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







