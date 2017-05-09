В Абакане устроили ночной театр под открытым небом

Так на горе Самохвал в Абакане прошла традиционная акция "Свеча памяти". Зрители завороженно смотрели на происходящее и узнали много интересного.

Поздно вечером 8 мая на Поклонной горе в столице Хакасии состоялась традиционная акция "Свеча памяти". Организаторы проводят её с целью вспомнить тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину.

Под военные песни волонтёры раздали собравшимся белые шары со светодиодами и декоративные свечи на батарейках. Все участники акции на время стали зрителями театра под открытым небом. На аллею, ведущую от главного монумента к древнему воину, то и дело выходили юноши и девушки, исполняя различные танцы. А после артисты театра юного зрителя в миниатюрах рассказали историю военных реликвий, сохранившихся в хакасских семьях. Эти ценные вещи волонтёры собирали по всей республике во время проведения автопробега в честь Дня Победы. Всего зрители узнали 13 историй о различных предметах, артисты "прожили" судьбы наших дедов и прадедов.

Завершилась акция запуском белых светящихся шаров под колокольный звон и установкой свечей у главного мемориала Поклонной горы.

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