В День Победы в селе Таштып вышли на митинг «Нам завещаны память и слава»

В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в селе Таштып состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню у мемориала погибших воинов в Парке Боевой Славы.

Традиционно мероприятие началось с построения колонны, которая прошла по центральным улицам села. Открывала шествие знаменная группа, за ней – «Бессмертный полк». Десятки жителей всех возрастов встали в строй с портретами своих родных – фронтовиков, санитарок, тружеников тыла, детей войны. Стройными рядами шагали сотрудники полиции, прокуратуры, следственного комитета, службы служебных приставов, пенсионного фонда, казначейства, центра занятости населения, администрации, детских садов, школ, и многие другие.

Со словами поздравления к жителям обратился А.А. Дьяченко, глава села Таштып:

– Уважаемые ветераны, труженики тыла, вдовы, дорогие земляки и гости нашего села!

Мы чтим память тех, кто ушел на фронт и тех, кто ковал победу в тылу. Сегодня ветеранов становится все меньше и меньше. Это такая маленькая крупинка из числа ушедших и погибших. Мы делать все, чтобы наши дети и внуки помнили их, и никогда не забывали! Поздравляю с великим праздником!

В.Н. Филимонова, первый заместитель главы Таштыпского района:

– В нашем районе вместе с нами встречают победу три участника Великой Отечественной войны, тридцать вдов, девяносто семь тружеников тыла. Это наши победители, те, кто шли на смерть во имя спасения Родины. И пусть сегодня есть те, которые хотят перекроить нашу историю, но мы все равно будем с честью шагать бессмертным полком по великой стране.

К поздравлениям присоединилась и В.Д. Сазанакова, председатель Совета депутатов.

От имени главы Республики Хакасия В.М. Зимина к собравшимся обратился С.И. Можаров, исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия:

– Нам важно помнить тот великий неоценимый вклад в победу. Мы благодарны за то, что сохранили нашу страну. Всем здоровья и мирного неба! С праздником, с Днем Победы!

Наступила минута молчания, грянули залпы из автоматов. С победного мая 45-го прошло уже 72 года, но радость от Дня Победы не становится меньше, эта дата не теряет актуальности. Великая Победа – символ национального единства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись России.

После завершения митинга большая часть людей перешла в районный Дом культуры, где для них был приготовлен праздничный концерт.





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