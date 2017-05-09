В колонне «Бессмертного полка» в Абакане прошло более одиннадцати тысяч человек

В прошлом году портреты героических предков по проспекту Ленина пронесли 7600 человек.

Об этом сообщил координатор акции «Бессмертный полк» в Абакане Всеволод Пименов. Организовать шествие помогло управление культуры, молодежи и спорта администрации Абакана, полиция и другие силовые структуры, а также волонтеры. Акция проходит в соответствии с уставом, никакая политическая и иная реклама, пиар недопустимы. Движение носит чисто общественный гражданский характер. Поэтому четырех молодых людей с символикой молодежной организации КПРФ сотрудники полиции вежливо попросили покинуть колонну.

Подробнее об акции "Бессмертный полк" в Хакасии в нашем фоторепортаже.

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