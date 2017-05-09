В колонне «Бессмертного полка» в Абакане прошло более одиннадцати тысяч человек

09.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В прошлом году портреты героических предков по проспекту Ленина пронесли 7600 человек.

Об этом сообщил  координатор акции  «Бессмертный полк» в Абакане Всеволод Пименов.  Организовать шествие помогло управление  культуры, молодежи и спорта администрации Абакана, полиция и другие силовые структуры, а также волонтеры.  Акция проходит в соответствии с уставом,  никакая политическая и иная реклама,  пиар  недопустимы.  Движение носит чисто общественный гражданский характер.  Поэтому четырех молодых людей с символикой молодежной организации КПРФ сотрудники полиции вежливо  попросили покинуть колонну.

Подробнее об акции "Бессмертный полк" в Хакасии в нашем фоторепортаже.

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