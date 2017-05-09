В столице Хакасии торжества в честь Дня Победы начались в 9 утра у Вечного огня

Как ручейки в полноводную реку стекались в парк Победы абаканцы и гости города. В руках у многих — красные гвоздики — символ уважения и дань памяти тем, кто погиб ради нашего светлого будущего. Нежная зелень майской листвы. Серое, готовое пролиться дождём небо, сквозь которое нет-нет да и проглянет солнце. Почётный караул у Вечного огня, в котором впервые в этом году, кроме военнослужащих, участвуют девушки-юнармейцы...

Муниципальный духовой оркестр наполнил живой музыкой сердца тех, кто пришёл почтить память наших героических предков. В 72-ю годовщину Великой Победы совсем мало осталось тех, кто в боях отстоял нашу свободу и смог лично принять участие в торжественно-траурных мероприятиях у мемориала Воинской Славы. В их числе — фронтовик Виктор Иванович Захаров. Всего 21 год было Виктору, когда в сентябре 1941 года его призвали на фронт. Воевал в составе Калининского фронта 16-й ордена Ленина стрелковой дивизии, Белорусского фронта, в первой минометной бригаде, был ранен в бою под городом Калинин. Награждён орденами Отечественной войны 1-й и дважды 2-й степени, 20 медалями, в том числе «За победу над Германией». Победу Виктор Иванович встретил в Берлине. На пенсии активно занимался общественной работой в ветеранской организации. И каждый год он приходит к Вечному огню в Абаканском парке Победы чтобы возложить цветы к мемориалу Воинской Славы.

— Желаю молодым мирного неба над головой, пусть будут нам достойной сменой, — отметил Виктор Захаров.

Усть-Абаканец Михаил Александрович Лещёв лично пожелал присутствовать на Ритуале Памяти и возле Вечного Огня и на марше Победы. Эту просьбу он высказал накануне 9 мая лично главе Хакасии Виктору Зимину, посетившего ветерана на дому. Руководитель республики вручил герою два армейских набора, один из которых от министра обороны Сергея Шойгу.

— 29 апреля я отметил 95 день рождения, — рассказал Михаил Александрович. — Родился в селе Силкино Идринского района Красноярского края в 1922 году. До войны работал на шахте в Караганде. В армию призвали в 1940 году. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 153-го артиллерийского полка Московской дивизии. Служил рядовым, специалистом колесных машин. Вывозил с поля боя раненых, но не всех довозил до госпиталя живыми...

На фронте Михаил Александрович получил сквозное ранение, осколочное ранение в руку, контузию. Награжден медалями Жукова, «За победу над Германией»»За отвагу», «За взятие Кенигсберга», знаком «Фронтовик», юбилейными наградами.

Церемонию возложения венков и цветов к обелиску в парке Победы открыл глава Хакасии Виктор Зимин. Чеканят шаг военные Абаканского местного гарнизона. Голос ведущей Руфины Патаповой проникает в каждое сердце:

— Сколько бы десятилетий ни прошло, люди земли снова и снова будут возрождаться к Великой Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума — над безумием, гуманности — над варварством. И в эти дни торжественной памяти наш долг повелевает ещё раз низко поклониться героям, павшим в боях за Родину. Поклониться и сказать им: мы всегда будем хранить память о великих событиях, передавая её из поколения в поколение. И в наших сердцах никогда не погаснет свет Победы!

«Наша жизнь, наша светлая радость в жестоких боях

Вашим подвигом, доблестью, жертвою вашей добыты.

В вашу честь обелиски до неба стоят.

Нет, никто не забыт

И, навеки, ничто не забыто.»

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев и делегация совета ветеранов продолжает церемонию возложения к мемориалу Воинской Славы.

— Вас с каждым годом становится меньше, — с чувством произносит Руфина Владимировна. — Прошедших сквозь свинец, огонь и чад. Благословляем сыновей и женщин, сажать сады, выращивать внучат...

В глазах пришедших к Вечному огню не пролитым дождём застыли слёзы...

В Церемонии Ритуала Памяти приняли участие мэр города Абакана, представители Абаканской епархии, главный федеральный инспектор Хакасии Виктор Чернышев, сотрудники силовых структур и военнослужащие. Гимн России и Хакасии в живом исполнении духового оркестра, залп салютной группы ставят точку в официальных торжествах у мемориала Воинской Славы.

Но горожане несут и несут красные гвоздики к Вечному огню...

— Я как и мой дедушка, Владимир Иванович, буду военным — в глазах десятилетнего Алёши Жукова горит уверенность. — Мама рассказывала, что он

участвовал в Параде Победы на Красной площади в 1979 году, когда учился в военной академии. В семейном альбоме есть фотография — мой дедушка в первом ряду, сразу за знаменной группой!

— Папы, майора в отставке, вот уже 12 лет как нет в живых, — подключилась к разговору Наталья Жукова. — Он ушёл в один год со своим отцом, Иваном Леонтьевичем Волкоедовым в 2005 году. Дед мой воевал с 16 лет, прибавил два года и ушел добровольцем на фронт. Никто и не усомнился, что высокий и крепкий парень совершеннолетний. У нас в роду по отцовской линии все рослые и статные — и мой сын Алексей пошёл в нашу породу. На войне дед служил в пехоте на втором белорусском фронте даже был разведчиком. До Берлина он не дошел в 1944 году в Польше под Краковым был ранен во время важной военной операции взял вражеского языка и вел его через линию фронта. Автоматная очередь перебила ему позвоночник. Он долго лечился в госпиталях был комиссован с инвалидность второй группы. В 1945 году дед вернулся на Родину в Усть-Абаканский район. Добился перекомиссии и получил третью рабочую группу. Работал водителем. Вырастил троих детей, пятерых внуков. А вот младших правнуков увидеть ему не довелось... Каждый год 9 мая мы с сыном приходим на Первомайскую площадь в Абакане, вспоминаем и деда-героя, и папу-военного: для моей семьи День Победы — поистине праздник со слезами на глазах...

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