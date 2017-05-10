Абаканец изнасиловал незнакомку и уехал в Москву

22-летняя девушка заявила о преступлении 13 января, однако в течение трех месяцев злоумышленника не удавалось найти.

37-летний мужчина напал на девушку в безлюдном гаражном массиве по улице Аскизская. Он дважды ударил ее по лицу, а затем совершил насильственные действия сексуального характера. После этого мужчина уехал жить в Москву.

- Преступление удалось раскрыть с помощью возможностей современной криминалистической техники, путем проведения генетических экспертиз по биологическим объектам, обнаруженным на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.

Подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.

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