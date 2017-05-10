Интернет стал основным помощником в подготовке к свадьбе

Сегодня многие свадебные сервисы представлены онлайн. В форме электронного документа может быть подано заявление о заключении брака. Эта услуга доступна россиянам не первый год, и воспользоваться ей можно после регистрации на Едином портале государственных услуг и функций.

Совсем скоро россиянам могут предоставить возможность выбирать онлайн и дату свадьбы: соответствующий законопроект разрабатывают в Министерстве связи и массовых коммуникаций.

Через интернет удобно подыскивать обручальные кольца, шикарный выбор которых по ссылке http://www.evora.ru/catalog/obruchalnye-kolca предлагает ювелирный магазин Evora. Разнообразие ювелирных изделий в интернет-каталогах гораздо шире, чем в традиционных магазинах. Так Evora.ru предлагает парам классические обручальные кольца и с драгоценными камнями, кольца из белого, красного, желтого золота, из палладия, матовые и глянцевые, гладкие и с ажурной резьбой.

Портфолио свадебных фотографов и видеографов тоже в интернете: на собственных сайтах и в социальных сетях. В последних можно и отзывы посмотреть, и о стоимости услуг договориться.

Не стоит сбрасывать со счетов тематические свадебные порталы, где собраны контакты сотен свадебных организаций, которые помогут и девичник организовать, и приглашения напечатать, и гостей развлечь.

А еще к услугам жениха и невесты специальные свадебные планировщики, способные эффективно распределить время, рассчитать примерный бюджет, упростить работу со списком гостей и пр.

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