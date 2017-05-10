Офисная мебель Avance: качество, лаконичность, функциональность

На рынке мебели для офиса экономкласса представлено немало коллекций отечественного производства, которые пользуются повышенным потребительским спросом.

Ценителям лаконичного стиля стоит обратить внимание на комплект Avance, офисную мебель этой серии отличают простота форм, строгость линий и отсутствие декора. Популярную коллекцию изготавливает фабрика «Алсав», входящая в число ведущих мебельных предприятий нашей страны.

Очень хорошее качество и прекрасные эргономические характеристики — важные преимущества коллекции [pic_0] Avance, офисная мебель обладает повышенной функциональностью, что тоже является ее достоинством. Для производства этой серии используется ламинированная ДСтП, отвечающая требованиям экологии. Недорогая офисная мебель серии Avance отличается высокой прочностью и надежностью. Основные конструкции изделий из этой коллекции выполнены из деревоплиты толщиной 25 мм.

Почему покупка комплекта Avance — разумный шаг

Привлекательная серия отличается широким элементным рядом. В коллекцию входят столы на металлокаркасе и на опорах из ДСтП, разнообразные тумбы, шкафы и другие элементы. Универсальность — одно из преимуществ серии Avance, офисная мебель подойдет и для кабинетов, и для помещений с открытым пространством. Включенные в коллекцию изделия позволяют создавать индивидуальные и коллективные рабочие места.

Современная мебель для персонала Avance обладает повышенной мобильностью. Разнообразие расцветки также входит в число достоинств, которыми обладает мебель Avance, производитель выпускает эту коллекцию в четырех цветовых решениях. Повышенным спросом пользуется мебельный комплект белого цвета. Белая офисная мебель является сейчас модным трендом. Немало потребителей, приобретающих мебель Avance, выбирают древесные декоры: венге, шамони светлый, шамони темный.

Приобретение этого мебельного комплекта позволит создать в офисном помещении комфортное деловое пространство. Презентабельная мебель для офиса Avance прекрасно справится с представительскими функциями. Она не останется без внимания клиентов компании. Остается добавить, что интернет-магазин alfa-ms предлагает лучшую цену на мебель Avance, фото и описания изделий, входящих в коллекцию можно посмотреть здесь. Вы сможете заказать эту коллекцию с доставкой в свой офис, в каком бы городе он ни находился.

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