Пакет с петлевой ручкой станет стильной упаковкой для продвигаемой продукции

Одними из наиболее презентабельных видов пакетов считаются изделия с петлевой ручкой. Они широко используются для упаковки продукции в магазинах одежды, обуви, а также различных аксессуаров.

Большой их плюс состоит в возможности выбора различных вариантов исполнения. В частности, сегодня компании предлагают производство этих изделий из полиэтилена низкого, среднего и высокого давления. Ручки могут крепиться к пакету литьевым методом либо изготавливаться из веревок, для чего в верхней части пакета проделываются специальные отверстия. Изображение также наносится самыми разными способами - от обычной штриховой печати до полноценной красочной флексопечати.

Приобретая пакеты ПВД с петлевой ручкой в Москве для упаковки или продвижения продукции, компания обеспечивает себе недорогой и высокоэффективный рекламный носитель. Такие изделия за счет особой прочности и высокого качества являются долговечными и практичными, они прекрасно подходят для многократного использования. При этом пакеты с петлевой ручкой имеют способность сохранять форму, поэтому рекламное изображение практически не деформируется. Благодаря этому, данные изделия являются отличным имиджевым инструментом, который позволяет увеличить узнаваемость компании и лояльность к ней покупателей.

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