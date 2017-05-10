Полиция выявила наркопритон в Абакане

Сотрудники полиции Абакана в доме на улице Набережная обнаружили опийный наркопритон.

Его содержал ранее судимый за аналогичное преступление мужчина 1963 года рождения. Кроме владельца жилья в помещении находились двое мужчин в состоянии наркотического опьянения. При досмотре изъяты шприцы, посуда и ингредиенты для изготовления наркотика. В отношении хозяина возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции Абакана. Максимальная мера наказания по статье – до четырёх лет лишения свободы.

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