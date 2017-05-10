Посевная в Хакасии набирает обороты

В настоящее время к проведению весенне-полевых работ подключились все районы республики.

Влага прибита на площади 28161 гектара. На 10843 гектарах внесено 979 тонн минеральных удобрений. Под яровыми культурами на сегодня занято уже 14200 гектаров. Из них пшеница занимает 8998 гектаров, ячмень – 826 гектаров, овес – 1623 гектара, горох – 503 гектара. Однолетних трав посеяно на площади 1474 гектара. В лидерах – Бейский район (6123 гектара ярового сева), Орджоникидзевский (3629 гектаров), и Алтайский (2546 гектаров). Кроме того, в Алтайском районе отчитались о посеве 406 гектаров рапса, и 290 гектаров подсолнечника. В Усть-Абаканском районе овощи высажены на 80 гектарах. В Аскизском районе на 840 гектарах проведена вспашка, на 130 гектарах — культивация. Также на территории района распаханы 30 гектаров залежных земель. Лидером в вегетационном поливе является Усть-Абаканский район: здесь орошением охвачены 400 гектаров, в основном под овощные культуры.

По сообщениям синоптиков ближайшая неделя отметится устойчивым потеплением, поэтому специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия республики уверены в наращивании посевных площадей. В министерстве отмечают, что в текущем месяце сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Хакасии получили средства на несвязанную поддержку в сумме 16 миллионов 192 тысячи рублей. А всего с начала года им перечислено почти 66 миллионов рублей.

Андрей Петров

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