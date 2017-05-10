Путину предложили ввести налог на малодетность

Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», в котором предусмотрен ряд форм поддержки многодетных семей, а также предлагается ввести налог на малодетность.

Крупнов заявил «Известиям», что целью его законопроекта является принципиальное изменение и повышение статуса многодетных семей, коих в России в настоящее время 1,5 млн. По его словам, поддержка многодетных позволит к 2030 году решить демографические проблемы в стране.

Чтобы сделать поддержку многодетных семей более адресной, проект предусматривает их разделение на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. При этом многодетной семьей, согласно законопроекту, является «полная семья, за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющую трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)».Ежемесячные выплаты, которые предлагается установить, составят 25 тыс. рублей ежемесячно для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. рублей с пятью-семью детьми и 100 тыс. рублей при наличии восьми и более детей.

Другую часть поддержки предлагается оказывать в виде конкретных вещей или услуг – музыкальный инструмент, абонемент в консерваторию или фитнес-клуб, туристическая путевка.

Кроме того, уход за детьми предложено включить в общий трудовой стаж.

Помимо этого авторы законопроекта предлагают предоставлять многодетным семьям право на расселение в передовых по качеству жизни специализированных поселениях – городках демографического будущего с развитой инфраструктурой.

Также предлагается ввести специальный налог на малодетность (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком) – его размер пока не определен.

Ранее идея введения налога на бездетность звучала в Мосгордуме.

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