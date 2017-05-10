Ученый из Хакасии получил полумиллионный грант

10.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Грант в 500 тысяч рублей Илья Чепкасов получил на разработку программного комплекса для предсказания структуры и свойств различных наноматериалов.

 

 

 

 

 

 

 Доцент кафедры программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем, кандидат физико-математических наук ХГУ Илья Чепкасов  добился успеха в конкурсе  в рамках федеральной программы поддержки талантливой молодежи «УМНИК».  В 2016 году для участия в программе финансовой поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере было получено 900 заявок, из них до финала дошли 111, а победителями стали 36 человек.  Молодой ученый  из ХГУ будет два года работать над темой  совместно с аспирантом, сообщили в пресс-службе вуза. Такой инновационный продукт может применяться в топливной энергетике, машиностроении, лакокрасочной отрасли и металлургии.

 - При добавлении в обычную краску нанопорошков изменяются ее свойства. Их и позволит предугадать программа, – поясняется Илья Чепкасов. – Для Хакасии проект особо актуален, так как программный комплекс может применяться и в алюминиевой промышленности. Уникальна наша разработка будет тем, что позволит сэкономить средства и время на работу по получению нанопорошков.

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