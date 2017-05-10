Украинские прокуроры начали расследовать действия полиции 9 мая в Днепре

В связи с действиями сотрудников Национальной полиции в ходе массовых акций в День Победы в Днепре (бывший Днепропетровск) проводится служебное расследование, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«О событиях в Днепре. Вчера восемь идентифицированных «титушек» (нанятые провокаторы), что напали на участников АТО, были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности», - заявил Луценко.

По его словам, в настоящее время также устанавливаются «организатор и источник финансирования «титушек» и их сотрудничество с работниками Нацполиции. «За это также будут отвечать», - написал Луценко на своей странице в Facebook.В свою очередь член коллегии МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что сотрудники полиции, которые превысили свои полномочия в Днепре должны быть уволены и привлечены к ответственности.

«Вчера в Днепре, сотрудники полиции действовали с нарушениями закона «О полиции», применяя силу сверх меры и там где это не было необходимо для охраны общественного порядка… Сотрудники полиции не реагировали на нарушения общественного порядка со стороны лиц спортивного телосложения», - написал Геращенко на своей странице в Facebook.

По факту произошедшего он призвал провести служебное расследование и уволить сотрудников полиции, превысивших свои полномочия.

Он также подтвердил, что будет проверяться версия о якобы договоренностях между одним из лидеров украинского «Оппозиционного блока» Александра Вилкула с «кем то из руководства местной полиции».

В День Победы в Днепре из-за «использования политической символики» - копий Знамени Победы и флагов с советскими символами - произошли столкновения участников празднования и радикалов. По официальным данным пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских. Задержаны 15 предполагаемых участников драки, возбуждены уголовное дело по статье «Хулиганство».

Мэр Днепра Борис Филатов уже объявил о решении прекратить городское финансирование организаций, оказывающих поддержку ветеранам Великой Отечественной войны.

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