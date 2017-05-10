В Черногорске из-за пьяного водителя госпитализирована женщина

10.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Вчера в в Черногорске «Mazda Familia» столкнулась «Chevrolet Niva», есть пострадавшие.

 

 

 

 

В 14.20  в районе дома № 32 по улице Мира 27-летний водитель автомобиля «Mazda Familia» в состоянии опьянения выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet Niva» под управлением мужчины 1956 года рождения.  В результате ДТП водитель автомобиля «Chevrolet Niva» получил  рану   головы.  У  пассажирки 1959 года рождения черепно-мозговая травма и переломы. Женщина госпитализирована, сообщили в пресс-службе  ГИБДД Хакасии.  В отношении водителя автомобиля «Mazda Familia» составлен  протокол. Ему грозит  штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. По факту ДТП проводится административное расследование.

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