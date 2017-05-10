В Хакасии более 5000 безработных

В январе – апреле 2017 года в органы службы занятости обратилось 4,5 тысячи жителей республики за содействием в поиске подходящей работы. Каждый десятый ищет работу впервые.

Статус безработного имеют по данным на 1 мая 5276 человек. Больше половины нуждающихся в трудоустройстве (51 процент) — мужчины. Возраст — от 16 до 30 лет – 24%; от 31 до 50 лет – 50%. Имеют профессиональное образование — 58% процентов, работавшие по профессии рабочего — 62%. Профессиональный ряд безработных граждан насчитывает 940 профессий (специальностей). Уровень регистрируемой безработицы составил 2%; коэффициент напряженности – 1,8. Заявленная работодателями потребность в работниках – 3168 вакансий, из которых 1850 (58%) - для рабочих. Прожиточный минимум трудоспособного населения (III кв. 2016 года) - 9709 рублей. Минимальный размер оплаты труда (без учета районного коэффициента) – 7500 рублей. В Хакасии минимальный размер пособия по безработице с учётом районного коэффициента 1105 рублей, максимальный — 6370 рублей, сообщается на сайте правительства РХ.

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