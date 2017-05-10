В Хакасии особый противопожарный режим продлен до 31 мая

10.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Глава Хакасии Виктор Зимин внес соответствующие изменения в постановление «Об установлении особого противопожарного режима на территории Республики Хакасия».

 

 

Решение  принято в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности на территории региона, ростом количества палов травы и степных пожаров, сообщают в МЧС России по Хакасии.  По-прежнему  запрещается разводить костры, сжигать мусор,  устраивать палы травы и проводить любого рода огневые работы. Также во время устойчивой сухой ветреной погоды запрещено топить печи, кухонные очаги и котельные установки без дымников, искрогасителей. Нарушители режима будут привлекаться к административной и уголовной  ответственности. На граждан налагается штраф в размере от 2 000 до 4 000 рублей, на должностное лицо – от 15 000 до 30 000 рублей, на юридическое лицо – от 400 000 до 500 000 рублей.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,255