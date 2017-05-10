В Хакасии особый противопожарный режим продлен до 31 мая

Глава Хакасии Виктор Зимин внес соответствующие изменения в постановление «Об установлении особого противопожарного режима на территории Республики Хакасия».

Решение принято в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности на территории региона, ростом количества палов травы и степных пожаров, сообщают в МЧС России по Хакасии. По-прежнему запрещается разводить костры, сжигать мусор, устраивать палы травы и проводить любого рода огневые работы. Также во время устойчивой сухой ветреной погоды запрещено топить печи, кухонные очаги и котельные установки без дымников, искрогасителей. Нарушители режима будут привлекаться к административной и уголовной ответственности. На граждан налагается штраф в размере от 2 000 до 4 000 рублей, на должностное лицо – от 15 000 до 30 000 рублей, на юридическое лицо – от 400 000 до 500 000 рублей.

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