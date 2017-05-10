В Хакасии возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка под завалами разрушившегося здания

10.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Трагедия произошла накануне поздно вечером на станции Аскиз.

В одной из квартир жилого дома по улице Вокзальная, где проживает многодетная семья, взорвался электрический водонагреватель. Из-за этого обрушились стены и потолок. Погиб трехлетний мальчик, который, по предварителтным данным, проходил мимо ванной комнаты. В квартире в тот момент находились еще пять детей и двое взрослых. Они были в других комнатах и получили незначительные телесные повреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
- Седователи совместно с криминалистами регионального СК России провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев ЧП и родителей погибшего. Назначены необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии. - Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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