Жители пострадавшего от взрыва дома в Аскизе возвращаются в свои квартиры

Спасатели и пожарные завершили разбор обрушившейся стены жилого дома на станции Аскиз.

Дом обследован специалистами жилищной инспекции Хакасии, согласно их заключению, соседние помещения не пострадали. Жители, чьи квартиры не повреждены, вернулись в своё жилье, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС России по Хакасии. Семья из поврежденной квартиры будет размещена в реабилитационном центре в поселке Майна. С пострадавшими работают медики и психологи МЧС России. Следственные органы выясняют причину обрушения стены и потолочного перекрытия. Предварительная причина – конструктивные изменения оборудования электронагревательного котла и его неправильная эксплуатация. Напомним, вечером 9 мая в результате взрыва электробойлера на втором этаже 10-квартирного двухэтажного дома пострадала многодетная семья.

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