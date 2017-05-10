Жители пострадавшего от взрыва дома в Аскизе возвращаются в свои квартиры

10.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Спасатели и пожарные завершили разбор обрушившейся стены жилого дома на станции Аскиз.

 

 

Дом  обследован специалистами жилищной инспекции Хакасии, согласно их заключению, соседние помещения не пострадали. Жители, чьи квартиры не повреждены, вернулись в своё жилье,  сообщили  в пресс-служба ГУ МЧС России по Хакасии. Семья из поврежденной квартиры будет размещена в реабилитационном центре в поселке Майна.  С пострадавшими работают медики и психологи МЧС России.  Следственные органы выясняют  причину обрушения стены и  потолочного перекрытия. Предварительная причина  – конструктивные изменения оборудования электронагревательного котла  и его неправильная эксплуатация. Напомним,  вечером 9 мая в результате взрыва электробойлера на втором этаже 10-квартирного двухэтажного дома  пострадала многодетная семья.

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