Авторские чехлы для телефонов и их функции

11.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сублимационная печать – это метод непрямой печати, с помощью которого осуществляется перенос полноцветного изображения на любые поверхности.

Благодаря этому методу теперь стало возможным воплощать в жизнь любые пожелания заказчиков, наделяя изделия индивидуальностью и стилем. Особенно часто сублимация используется при печати на чехлах для сотовых телефонов. Любой магазин чехлов для телефонов предлагает большой выбор продукции, рассчитанной на покупателей разного возраста.

В качестве оригинала при печати на чехлах могут выступать:

  • Фотографии;

  • Эскизы, взятые на просторах Сети;
  • Образцы, которые предоставит специалист по сублимационному переносу;
  • Собственные проекты;
  • Любые надписи, начиная от логотипа компании и заканчивая запоминающимся слоганом.

Авторская коллекция чехлов для телефонов

Не так давно на просторах Сети появились авторские чехлы от художника Алексея Фрея. Этот художник-коллажист дает возможность по-новому взглянуть на отечественных и мировых классиков. В качестве "моделей" на чехлах выступают Лев Толстой, Антон Чехов, Николай Гоголь, Сергей Есенин. А уникальность этой коллекции в том, что все эти классики, жившие и творившие в прошлом, предстают перед современным пользователем в новом амплуа.

Вряд ли вы останетесь равнодушными к портрету Льва Николаевича Толстого, облаченного в строгий костюм и галстук. А Анна Ахматова предстанет перед вами в стильном ярко-розовом полупальто, широкополой шляпе и пятнистых ботинках. Такого вы еще не видели, поэтому у вас есть отличный повод сменить чехол на своем телефоне.

"Классики в современности" - это повод пофантазировать на тему, какими бы могли быть великие люди прошлого, если бы им довелось жить в нашу эпоху. А еще это прекрасная возможность продемонстрировать свой вкус, неординарность и начитанность.

Чаще всего сублимационная печать используется для переноса изображения на:

  1. Изделия из стекла, керамики, фарфора.

  2. Металлические предметы.
  3. Изделия из фаянса.
  4. Пластиковые принадлежности.

Сублимация обеспечивает яркость изображений и точную передачу цвета, долговечность и практичность рисунков. Все картинки и надписи, нанесенные на заднюю стенку чехлов, не стираются, не тускнеют, не выгорают на солнце. И через несколько лет краски остаются такими же яркими, как и в день изготовления. И конечно, именные чехлы прекрасно справляются со своим главным предназначением: они надежно защищают мобильное устройство.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 19 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,230