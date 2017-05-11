Авторские чехлы для телефонов и их функции

Сублимационная печать – это метод непрямой печати, с помощью которого осуществляется перенос полноцветного изображения на любые поверхности.

Благодаря этому методу теперь стало возможным воплощать в жизнь любые пожелания заказчиков, наделяя изделия индивидуальностью и стилем. Особенно часто сублимация используется при печати на чехлах для сотовых телефонов. Любой магазин чехлов для телефонов предлагает большой выбор продукции, рассчитанной на покупателей разного возраста.

В качестве оригинала при печати на чехлах могут выступать:

Фотографии;

Эскизы, взятые на просторах Сети;

Образцы, которые предоставит специалист по сублимационному переносу;

Собственные проекты;

Любые надписи, начиная от логотипа компании и заканчивая запоминающимся слоганом.

Авторская коллекция чехлов для телефонов

Не так давно на просторах Сети появились авторские чехлы от художника Алексея Фрея. Этот художник-коллажист дает возможность по-новому взглянуть на отечественных и мировых классиков. В качестве "моделей" на чехлах выступают Лев Толстой, Антон Чехов, Николай Гоголь, Сергей Есенин. А уникальность этой коллекции в том, что все эти классики, жившие и творившие в прошлом, предстают перед современным пользователем в новом амплуа.

Вряд ли вы останетесь равнодушными к портрету Льва Николаевича Толстого, облаченного в строгий костюм и галстук. А Анна Ахматова предстанет перед вами в стильном ярко-розовом полупальто, широкополой шляпе и пятнистых ботинках. Такого вы еще не видели, поэтому у вас есть отличный повод сменить чехол на своем телефоне.

"Классики в современности" - это повод пофантазировать на тему, какими бы могли быть великие люди прошлого, если бы им довелось жить в нашу эпоху. А еще это прекрасная возможность продемонстрировать свой вкус, неординарность и начитанность.

Чаще всего сублимационная печать используется для переноса изображения на:

Изделия из стекла, керамики, фарфора. Металлические предметы. Изделия из фаянса. Пластиковые принадлежности.

Сублимация обеспечивает яркость изображений и точную передачу цвета, долговечность и практичность рисунков. Все картинки и надписи, нанесенные на заднюю стенку чехлов, не стираются, не тускнеют, не выгорают на солнце. И через несколько лет краски остаются такими же яркими, как и в день изготовления. И конечно, именные чехлы прекрасно справляются со своим главным предназначением: они надежно защищают мобильное устройство.

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