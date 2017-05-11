Для детей Хакасии организуют профильные смены в загородных лагерях

Министерство социальной защиты Хакасии готовит две профильные смены для совместного отдыха детей с ограниченными возможностями и творчески одаренных ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Пятый раз пройдет инклюзивная профильная смена «Вместе в будущее» для совместного отдыха 50 детей-инвалидов и 100 социоактивных ребят, сообщили в пресс-службе Минсоцзащиты. В числе ее организаторов - Хакасская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства и детства «Доброе сердце Хакасии». Смена пройдет в загородном лагере «Березка» Бейского района.

Творчески одаренные сироты, ребята, оставшиеся без попечения родителей и дети-инвалидов будут оздоравливаться по программе «Молодежная Ассамблея народов Хакасии-2017» в загородном лагере «Беркут» Алтайского района. Дети и подростки узнают о языках, культурных традициях и обычаях народов, проживающих в Хакасии, обучатся национальной хореографии, вокалу, декоративно-прикладному творчеству и играм. Всего этим летом различными формами отдыха будут охвачены свыше 47 тысяч детей и подростков. Для ребят будут работать 181 пришкольный лагерь, 20 загородных лагерей, три лагеря, открытых на базе социозащитных лагерей, а также палаточные и туристические лагеря.

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