Глава Хакасии распорядился выделить единовременную материальную помощь пострадавшей семье из резервного фонда

11.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Кроме того, руководитель республики дал указание взять под особую опеку пятерых детей. До конца недели семья будет размещена в кризисном отделении для женщин и семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в посёлке Майна.

Напомним, на станции Аскиз поздним вечером 9 мая в результате взрыва электробойлера в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного дома, произошло частичное разрушение межкомнатной стены и потолочного перекрытия. В результате пострадала многодетная семья. При разборе завала был обнаружено тело трехлетнего ребенка, который во время взрыва получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двое членов семьи получили незначительные ушибы. Трое ребятишек (из них старшему 12 лет) направлены в социально-оздоровительное отделение Саяногорского центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Двое младших детей остались вместе с родителями в Аскизе у родственников, сообщается на сайте правительства РХ.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,254