Глава Хакасии распорядился выделить единовременную материальную помощь пострадавшей семье из резервного фонда

Кроме того, руководитель республики дал указание взять под особую опеку пятерых детей. До конца недели семья будет размещена в кризисном отделении для женщин и семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в посёлке Майна.

Напомним, на станции Аскиз поздним вечером 9 мая в результате взрыва электробойлера в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного дома, произошло частичное разрушение межкомнатной стены и потолочного перекрытия. В результате пострадала многодетная семья. При разборе завала был обнаружено тело трехлетнего ребенка, который во время взрыва получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще двое членов семьи получили незначительные ушибы. Трое ребятишек (из них старшему 12 лет) направлены в социально-оздоровительное отделение Саяногорского центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Двое младших детей остались вместе с родителями в Аскизе у родственников, сообщается на сайте правительства РХ.

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