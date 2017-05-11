Готова видеоверсия народного республиканского конкурса «Синий платочек»

11.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Впервые в Хакасии — народное караоке. В День Победы любители петь исполнили военные песни на главной сцене праздника. Организовал первый народный республиканский конкурс «Синий платочек» телеканал РТС при поддержке министерства культуры региона.

Пол тысячи жителей Хакасии участвовали в отборочном туре конкурса. В финал после кастинга вышли 35  самых талантливых вокалистов и чтецов.  Они представили всю географию республики.   Вместе с исполнителями   самые любимые и всем знакомые песни военных лет пели присутствующие на Первомайской площади. Были  люди разных возрастов.  Песне «Тёмная ночь» активнее подпевали   представители  старшего поколения», «Кукушке»  Виктора Цоя – молодые. И все дружно пели «Катюшу». К вечеру  температура  воздуха упала, но холод не разогнал зрителей, а заставил активнее маршировать под «Три танкиста» и плясать под «Смуглянку».

Организаторы подготовили видеоверсию концерта.

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