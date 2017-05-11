Матвиенко предложила обсудить введение льгот для «детей войны»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила парламентариям совместно с правительством России, представителями ветеранских организаций обсудить введение льгот для «детей войны», то есть тех, кто родился накануне и во время Великой Отечественной войны.

«На сегодня это около 12 млн человек», – сказала Матвиенко в интервью «Аргументам недели».

Она пояснила, что на общегосударственном уровне положение этих граждан, их льготы не установлены.

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин, комментируя предложение о выплатах «детям войны», заявил, что поддерживает эту инициативу, однако призвал внимательно все посчитать.

Отметим, в конце 2015 года Путин положительно оценил предложение Зюганова по программам поддержки детей ветеранов Великой Отечественной войны, а также многодетных семей и сирот.

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