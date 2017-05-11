На крыльях юности

В Абаканском дворце молодёжи состоялся финал ХХ городского конкурса «Выпускник года — 2017». Победили одиннадцатиклас-сники Никита Бажин из школы № 3 и Диана Полякова из школы № 20.

Абаканский городской конкурс «Выпускник года» самый популярный среди старшеклассников. Выйти в финал — уже большая победа. В зале был аншлаг, пришли болеть друзья, педагоги, родители ребят. Приветствовали участников и финалисты конкурса разных лет, все они запечатлены в кадрах кинохроники, что демонстрировались на большом экране.

Нынче на сцену главной молодёжной площадки города вышли десять финалистов, чтобы представить поколение выпускников 2017 года: Валерия Манн (гимназия), Никита Бажин (школа № 3), Мария Сотниченко (школа № 10), Никита Сохибназаров (школа № 18), София Хрущенкова (лицей), Дмитрий Сизов и Светлана Маршова (школа № 25), Диана Полякова (школа № 20), Олег Синягин (школа № 19) и Алексей Кукса (школа № 26). Состязание началось с визитной карточки каждого из конкурсантов. Девушки и юноши, вступающие в большую жизнь, рассказали о своих мечтах и о том, какое это замечательное время — юность. Кто-то сравнивает свои желания и устремления с парусами, окрыляющими в пути, кто-то серьёзно задумывается стать защитником экономической безопасности страны, а также быть спасателем, хирургом, актёром… И, конечно же, путешествовать, изучать языки, заниматься спортом, совершенствоваться — всё это должно состояться в молодости.

Финалисты конкурса «Выпускник года — 2017» — очень увлечённые люди, что и продемонстрировало конкурсное испытание «Дело, в котором я успешен». Танцевальную шахматную сюиту представил Никита Бажин, где ему была отведена роль шахматного короля. Диана Полякова тоже танцует, а ещё владеет ударными инструментами. И выпускники школы № 25 Дмитрий Сизов и Светлана Маршова увлекаются танцами; Дмитрий — спортивными, Светлана — участница образцового хореографического ансамбля «Фантазия». Кстати, этот ансамбль выступил с несколькими номерами и оставил восторженные впечатления у зрителей.

И вот торжественная минута награждения. Все финалисты получили дипломы и подарки от администрации Абакана. Приятным сюрпризом стало и награждение конкурсантов дипломами от ректора Хакасского госуниверситета имени Н.Ф. Катанова Татьяны Красновой. Подарки вручили также представители Хакасского технического института, Хакасского муниципального банка. Главные призы и звания «Выпускник года — 2017» и «Выпускница года — 2017» присуждены Никите Бажину и Диане Поляковой (на снимке). Почётную миссию награждения победителей выполнили официальные партнёры и спонсоры мероприятия. Остаётся добавить, что за все 20 лет существования конкурса в нём приняло участие более 900 выпускников школ Абакана, 38 из них удостоены звания «Выпускник года» и «Выпускница года».

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







