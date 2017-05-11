Наездница из Хакасии отправится в Москву

Валерия Вайс примет участие в Финале VIII Летней спартакиады учащихся России. Состязания пройдут с 31 июля по 8 августа на базе конно-спортивного комплекса «Битца».

Возможность принять участие в летней олимпиаде спортсменка спортивной школы по конному спорту имени А.А. Магдалина получила после успешного выступления на лошади Олигархия в Красноярске. Там проходили соревнования «Открытое Первенство Сибирского Федерального округа среди детей, юношей и юниоров по выездке». Валерия Вайс, на лошади Олигархия выполнила квалификационный норматив для участия в Финале VIII Летней спартакиады учащихся России, сообщили в пресс-службе минспорта РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







