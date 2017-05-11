Нам сохранять сёла и память

В преддверии Дня Победы в деревне Кожухово Орджоникидзевского района открыли мост через реку Белый Июс. На торжественный запуск важного для деревни объекта жители пригласили главу Хакасии Виктора Зимина.

Мост через Белый Июс появился в тех краях в конце 80-х годов прошлого века и срок свой давно отслужил.

— Мы строили его хозспособом на субботниках и воскресниках. Так, за одну зиму, и подняли, — рассказал историю сооружения главе Хакасии Василий Матафонов, руководивший строительством моста.

Для того, чтобы откапиталить видавший виды мост, времени у современных строителей ушло не меньше.

— В декабре прошлого года мы мост закрыли, а в мае этого года открыли. Весь перебрали. Опоры поменяли. Почти 17 миллионов рублей ушло на это дело. Теперь ещё 50 лет простоит, — уверен и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Александр Егоров.

Вместе с главой Хакасии и районным начальством он участвовал в разрезании традиционной красной ленты. Зимин и Егоров первыми прошли по 80 метрам нового деревянного настила, связавшего два берега реки Белый Июс.

Всё то время, что ремонтировали мост, жители Кожухово пользовались специально сооружённой ледовой переправой. Теперь же весь транспорт в деревню и обратно пошёл по практически новому мосту. Примечательно, что и само Кожухово, хоть и с историей, но выглядит ничуть не старше обновлённого моста. Несколько лет назад во время полыхнувших в Хакасии пожаров здесь сгорело практически всё, погибли люди.

Лишь три дома уцелело. Деревню фактически отстроили заново, построили и Дом культуры, и школу, совмещённую с детским садом, и ФАП. Все новостройки осмотрел глава Хакасии Виктор Зимин.

Он же открыл и новый мемориал воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной. На каменной плите монумента выбиты 48 фамилий кожуховцев, ушедших на фронт и не вернувшихся в родные края.

— Таких сёл, стоявших за тысячи километров от фронта, но отправивших бойцов защищать Родину, в России множество. Наша задача сегодня — хранить память о ветеранах и участниках той страшной войны. Сохранять сёла, чтобы в них продолжали жить люди, чтобы история страны продолжалась ими, — сказал Виктор Зимин на открытии мемориала.

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