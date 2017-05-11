Непонятливые продавцы раскошелятся за продажу алкоголя в День Победы

Три человека пытались заработать 9 мая, продавая пиво в торговых точках, расположенных в границах проведения праздника Дня Победы.

9 мая полицейские Абакана изъяли алкоголь из трёх торговых точек. Первой попалась продавец магазина на улице Советская. Торговая точка расположена в границах проведения праздничных мероприятий, а значит, реализация алкоголя там была под запретом. Женщина 1963 года нарушила его, поэтому заплатит штраф до 2 000 рублей. У продавца изъяты несколько бутылок пива, предлагаемых к продаже.

Аналогичный штраф грозит девушке 1995 года рождения, реализовавшей пиво из нестационарного торгового объекта на проспекте Дружбы народов.

Административная ответственность грозит и индивидуальному предпринимателю, владелице бара на проспекте Ленина. Там также выявлен факт реализации пива «на вынос». Статья предусматривает до 10 000 рублей штрафа с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







