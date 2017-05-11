Нетрезвая жительница Саяногорска избила и ограбила мужчину

11.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В полицию Саяногорска обратился мужчина 1963 года рождения с заявлением о том, что неизвестная женщина нанесла ему побои, забрала сотовый телефон и банковскую карту.


 

 

Ущерб составил более восьми тысяч рублей. Личность подозреваемой  установлена, ею оказалась жительница Саяногорска 1984 года рождения. По предварительной информации пресс-службы МВД по Хакасии, молодая женщина возвращалась домой после вечеринки с алкоголем,   у нее возник  конфликт с прохожим.  Женщина ударила его несколько раз,  забрала телефон и банковскую карту. Деньги с карты перевела  на свой счет и пропила. В отношении  подозреваемой возбуждено уголовное дело по  статье УК РФ «Грабеж».

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 16 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,279