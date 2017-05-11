Нетрезвая жительница Саяногорска избила и ограбила мужчину

В полицию Саяногорска обратился мужчина 1963 года рождения с заявлением о том, что неизвестная женщина нанесла ему побои, забрала сотовый телефон и банковскую карту.





Ущерб составил более восьми тысяч рублей. Личность подозреваемой установлена, ею оказалась жительница Саяногорска 1984 года рождения. По предварительной информации пресс-службы МВД по Хакасии, молодая женщина возвращалась домой после вечеринки с алкоголем, у нее возник конфликт с прохожим. Женщина ударила его несколько раз, забрала телефон и банковскую карту. Деньги с карты перевела на свой счет и пропила. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».

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