Обесцененное образование

В наши дни учить ребёнка в школе — дорого. Об этом по всей России говорят и директора школ, и мамы с папами, из последних сил старающиеся дать своей кровиночке путёвку в жизнь — приличное образование.

Что скрывать, о родительских взносах на нужды класса, детский отдых или, скажем, выпускной порой ходят легенды. Например, певец Андрей Макаревич отказался выложить за выпускной дочери 300 000 рублей, посчитав это непозволительной роскошью. О таких цифрах в Хакасии говорить, конечно, не совсем уместно: у нас всё значительно дешевле. Но проблем хватает. Например, в Саяногорске цены на услуги в сфере дополнительного образования родителям настолько не по плечу, что общее возмущение вылилось в открытый конфликт с администрацией города. «Хакасия» разбиралась в том, против каких сумм протестуют родители, кто и почему установил «неподъёмные» цены на допобразование.

«В глубокой обороне»

Суть проблемы инициативная группа родителей изложила в официальном письме в администрацию: «… муниципальным заданием МБУДО Черёмушкинской детской школы искусств Саяногорска на 2017 год и на плановый период 2018 — 2019 гг., утверждённым руководителем Саяногорского городского отдела культуры Шкрум Е.А., снижена численность обучающихся на 56 детей! На предпрофессиональную программу выделено 14 мест вместо требуемых 24, а общеразвивающую программу мало того, что сокращают (47 вместо 57 необходимых), её целиком переводят на платную основу. Платные занятия, которые подразумевают 4000 — 8500 рублей в месяц, неподъёмны на сегодняшний день. Фактически такие изменения означают, что никто из детей на общеразвивающие программы не придёт. Сокращение преподавательского состава и закрытие школы в таком случае неизбежны. Все учащиеся школы искусств окажутся на улице и будут точно знать, кому они обязаны таким количеством свободного времени».

Под гневным письмом оставили подписи более полутора тысяч горожан. Примечательно, что подписывались не только родители, чьи дети учатся или планируют поступить в школу искусств, но и другие граждане. Причём часть подписей, как выяснилось, была сфальсифицирована.

— Люди понимают, в каких условиях мы живём, — говорит Ирина С.*, мама девочки, которая учится в школе по классу фортепиано. — Чиновники нам сказали: «Перетерпите годик, может, потом ситуация изменится». Это заявление — что, решение проблемы? А один из них даже сказал, что школы можно вообще закрыть: дескать, пусть дети ходят в кружки, они тоже относятся к дополнительному образованию. Но надо понимать разницу: где кружки и где уроки музыки… Никакого конфликта мы не хотим, мы просто хотим, чтобы власти и депутаты, которых мы выбрали, отстаивали наши интересы и действительно решали проблемы.

Неприятная ситуация с ценами сложилась не только в Черёмушках, похожая картина и в остальных трёх учреждениях допобразования: суммы зашкаливают везде. Чиновники твердят: денег содержать бюджетные места нет, а родители тянут одеяло в свою сторону: у них нет средств учить детей на новых условиях.

Ещё какую-то пару лет назад Ирина держала в Черёмушках магазинчик. На жизнь семье из трёх человек вполне хватало. Особо, конечно, не шиковали, но на стол было что поставить, да и все стандартные нужды оплачивали вовремя. Когда доллар резко поднялся в цене, содержать торговлю стало невыгодно, у семьи Ирины началась чёрная полоса. Магазин пришлось закрыть, муж потерял работу. Сегодня семья живёт на пособие по безработице и помощь, что оказывают бабушки-дедушки.

— Я не жалуюсь, но платить за учёбу Тани в школе искусств — дочь у меня учится по классу фортепиано — попросту нет никакой возможности, — объясняет женщина. — И в ближайшее время она не появится: думаете, у нас работы в городе много? Да нет её толком. А вот таких семей, как моя, у нас очень много, поэтому мы и подняли вопрос о ценах на обучение, собрали подписи и обратились в администрацию.

Отношение чиновников к проблеме женщины посчитали некомпетентным и отправились на встречу с депутатами горсовета, рассказали им о своей беде. Для депутатов ситуация стала сюрпризом, и отношение к ней администрации они также не поняли.

— Никакого решения городской отдел культуры нам предложить не может, к сожалению, — возмущённо добавляет Марина Т. — Не было инициативы встретиться, не получился и диалог. Муниципальное задание для школ неадекватно, но чиновники городского отдела культуры упорно продолжают говорить, что оно хорошее. Нам, видимо, просто надо верить им на слово. Я могу понять, что денег в бюджете на наших детей нет, но это упорство и нежелание идти на контакт говорят о том, что администрация не привыкла решать вопросы в диалоге, хотя прислушиваться к конструктивной критике — вообще-то норма. Депутаты нас поддерживают, но администрация в глубокой обороне.

Денег нет

Евгения Шкрум, руководитель Саяногорского городского отдела культуры, поначалу конфликт комментировать отказалась.

— Я прессе никаких заявлений делать не буду! Ситуация сложная, я уже давала комментарий, а журналисты представили всё не так, как есть. Все на взводе, на надрыве. Сейчас ничего говорить не буду, — категорически заявила чиновница корреспонденту «Хакасии».

— У нас нет цели найти виноватых, — убеждаю женщину, — мы хотим разобраться в проблеме. Давайте поговорим подробно, решение ведь всё равно придётся искать.

— Ситуация обычная — нам не на что содержать бюджетные места, — всё-таки решается объяснить Евгения Шкрум. — Превышать лимиты свыше бюджетных обязательств я не могу. Это прокуратура отслеживает. Компромисс мы ищем, но всё зависит исключительно от денежных вливаний. Если говорить о средствах, сейчас нам необходимо примерно 42 процента от потребности, чтобы закрыть проблему. Сокращение бюджетных мест — вынужденная мера, и она касается только вновь прибывших детей. Дети, которые у нас уже обучаются — это 881 ребёнок, — будут продолжать учиться на прежних основаниях. Цены, на которые жалуются родители, мы максимально урегулируем путём рационализации учебных программ. На следующий год, думаю, условия изменятся, дети ведь к нам не на один год идут.

В правительстве Хакасии уверены, что конфликт администрация в лице главы города Леонида Быкова вполне могла бы решить самостоятельно. Для этого у городских властей есть все нужные рычаги. Однако администрация Саяногорска предпочитает расписаться в собственном бессилии, предоставив различным политическим силам накануне выборов в горсовет и перевыборов главы города широкое поле для спекуляций. И эту ситуацию заинтересованные во власти политики уже пытаются обыграть в свою пользу, не особенно вникая, впрочем, в суть проблемы.

«Платить должны все»

Если разобраться в положении саяногорцев детально, то очевидным становится, что решения администрации города неэффективны, а возмущения родителей и педагогов, которые разделяют их точку зрения, можно было ожидать и при грамотном подходе избежать.

«Хакасия» попросила прокомментировать ситуацию директора детской музыкальной школы имени А.А. Кенеля Геннадия Лашкина:

— Когда у нас в Абакане в 1942 году открылась музыкальная школа, в постановлении чётко и ясно было написано: «на условиях хозрасчёта». Это значит за счёт родителей. И так было повсеместно в стране. И это правильно, ведь такое образование по силам и необходимо далеко не всем детям. В 1970-х, когда я сам учился в музыкальной школе, мои родители за моё обучение платили порядка 20 рублей в месяц. Довольно солидная сумма для тех лет. В 1990-х школа выжила исключительно за счёт родительских взносов, которые в то время составляли порядка одного миллиона рублей. На эти деньги покупались и ремонтировались инструменты, дети могли выезжать на конкурсы в другие регионы. Вплоть до начала 2000-х музыкальные школы и существовали на эти деньги, а потом минобразования Хакасии добилось перевода на бесплатное обучение. Теперь нам не на что ремонтировать инструменты, а дети на конкурсы ездят за свой счёт, что не всегда хорошо, поскольку не все родители могут потянуть такие траты. Сейчас у нас в школе 456 бюджетных мест, вне бюджета мы предлагаем программу «Обучение игре на музыкальных инструментах», которая стоит 3,5 тысячи рублей в месяц. Что касается ситуации в Саяногорске, скажу, что выбранный администрацией путь решения проблемы не совсем верен. Если до этого родители не платили вообще, то, естественно, они возмущены теми ценами, которые им предлагаются сегодня. Выход для школ вижу в одном: музыкальное образование должно быть платным для всех и повсеместно. Пусть это будут небольшие суммы, как, например, в Иркутской области и Забайкалье, где родители сегодня платят по 700 — 850 рублей. Но платить должны все. Это не является полной оплатой обучения, а лишь частичной компенсацией расходов на образование в школе искусств. Надо отметить, что во всём мире музыкальное образование является самым дорогостоящим из-за индивидуального обучения и стоимости музыкальных инструментов. И только в России оно обесценено.

Пока проблема в Саяногорске и Черёмушках не решена. Сейчас ею плотно занимаются и депутаты, и власти республики, и даже учителя, которые готовы пересматривать учебный план — лишь бы удержать школы на плаву. Для разрешения конфликта сегодня необходим компромисс.

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* Имена героев изменены в их интересах.

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