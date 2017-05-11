Очень важно и своевременно

Глава Хакасии Виктор Зимин прокомментировал итоги заседания Государственного совета Российской Федерации и комиссии при президенте России по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, которое глава государства Владимир Путин провёл в Кремле.

— Были подняты очень важные вопросы, по которым в республике велась и ведётся системная работа, — сказал Виктор Зимин. — В том числе по оказанию государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Создан и действует региональный многофункциональный центр, территориальные отделы которого работают во всех городских округах и муниципальных районах. Этими услугами сегодня могут воспользоваться более 91 процента жителей республики, причём не только в территориальных отделах МФЦ, но и в 27 структурных подразделениях в отдалённых населённых пунктах Хакасии.

Как отметил глава государства, все обсуждавшиеся на заседании вопросы имеют особую актуальность, поскольку касаются большинства жителей нашей страны. В том числе в сфере образования, культуры, медицины. В Хакасии мы столько построили детсадов, школ, сельских культурно-досуговых центров, ФАПов. А взять наши крупные современные объекты — музейно-культурный центр, новый лечебный корпус республиканской больницы, перинатальный центр. Проведён колоссальный объём работы.

Но абсолютно справедлива задача, которую сегодня ставит президент, — о необходимости повышения эффективности работы всех учреждений социальной сферы. В том числе с учётом обратной связи и оценок, которые дают люди — непосредственные получатели услуг.

Вопросов много, и зачастую они связаны даже не с финансированием, не с наличием оборудования, а с уважительным и ответственным отношением к своему делу, к своему профессиональному долгу. Ни для кого не секрет, что в том же здравоохранении имеют место случаи невежливого общения с пациентами. И один такой эпизод порой перечёркивает большую профессиональную работу всего медицинского коллектива. Поэтому не случайно при согласовании кандидатов на должности главных врачей всегда даю им напутствие: каждый день работать со своим коллективом в этом направлении. Уверен, что задача, поставленная Владимиром Владимировичем Путиным, о применении практики независимой оценки поможет в решении этих вопросов.

Считаю очень важным и своевременным поручение президента страны федеральному правительству и регионам о выработке с 1 января 2019 года постоянно действующего механизма переселения граждан из аварийного жилья. Хакасия успешно работает по программе переселения с Фондом содействия реформированию ЖКХ. С 2013 года переселено в новые дома 1654 жителя республики. А с учётом того, что работать по ликвидации аварийного жилья предстоит и в последующие годы, очень актуально решение о продлении на переходный период деятельности фонда и о дальнейшей государственной поддержке в выполнении задач по столь важному социальному вопросу.

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