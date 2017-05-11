С прозрачными воротами и яркою звездой

Театр — мир фантазий и доброй сказки, игра вымысла и реальности... Шанс окунуться в фейерверк театральных эмоций получили дети и родители детского сада «Дельфин» Абазы.

Здесь прошла «Театральная неделя»: 17 премьер дал наш детский сад, в спектаклях приняли участие воспитанники всех групп, даже самые маленькие актёры. Взрослые и дети сами выбирали сценарии, а их обсуждение стало замечательным полем творческой деятельности. Малыши любят не только созерцать театральное действо, но ещё больше — жить в нём, играя и перевоплощаясь! Наши талантливые дошколята принимали участие во всём, начиная от выбора сценария и распределения ролей до подготовки костюмов и театральной студии к премьере.

Дети нашей группы выбрали сказку «Красная шапочка и Серый Волк на новый лад». Жаркие споры разгорелись при распределении ролей: с одной стороны — необходимо было учесть пожелания детей, с другой — оценить их реальные возможности и актёрский талант. В итоге в спектакле и его подготовке оказались задействованы практически все. Одни играли главные роли, другие приняли участие в музыкальных сценах и танцах. Во время репетиций мы наблюдали, как застенчивые дети раскрепощались, становились более открытыми, а «заводилы» учились управлять своими эмоциями. В долгожданный день премьеры надо было видеть, с какой радостью дети переодевались в костюмы и накладывали грим! Показ прошёл под аплодисменты зрителей и восторженные овации родителей.

Позже мы спросили малышей, что больше всего понравилось. Конечно же, большинство были очарованы спектаклем, ведь, играя перед зрителями, юные актёры ощутили эмоциональное наслаждение от того, что доставили радость другим людям.

…Дети верят в чудеса, в то, что где-то есть необыкновенная страна, в которой птицы и звери могут говорить друг с другом и жить в дружбе, где добро всегда побеждает зло. Эта волшебная страна существует и называется она — театр!

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